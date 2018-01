19 points. C’est la distance qui séparait le Barça du Real Madrid au coup d’envoi de la partie, avec un match de moins pour la Casa Blanca de toutes manières. Et cet après-midi, la victoire était impérative pour les troupes de Zinedine Zidane qui accueillaient une équipe du Deportivo en grosses difficultés ces derniers temps. L’entraîneur français alignait une composition particulièrement classique, avec Sergio Ramos et Benzema comme seuls gros absents, le numéro 9 merengue étant remplacé par Borja Mayoral sur le front de l’attaque. Côté Galicien, il y avait aussi quelques nouveautés, comme le début en Liga du défenseur camerounais Aldo One. Le trio Lucas Pérez, Florin Andone et Adrian Lopez était bien présent devant. Au final, le Real Madrid a explosé son rival du soir, l’emportant 7-1.

Les locaux se ruaient vers l’attaque d’entrée. Bale servait Cristiano Ronaldo, qui ne pouvait pas cadrer de la tête (4e). Dans la foulée, Mayoral, de l’entrée de la surface, obligeait Ruben à intervenir (6e). La domination du club de la capitale espagnole était totale, et le portier galicien était régulièrement mis à contribution. Mais peu à peu, le rythme baissait ; et les occasions étaient de plus en plus rares. Les visiteurs allaient même en profiter... Côté droit, Andone prenait le dessus sur les défenseurs madrilènes, adressait un centre qu’Adrian, seul au deuxième poteau, expédiait au fond des filets (0-1, 23e) ! Dos au mur, les Merengues réagissaient vite, et Ruben sortait une énorme parade devant Cristiano Ronaldo (27e) ! Le gardien du Depor avait même de la réussite, puisqu’il voyait cette frappe de Marcelo mal captée terminer sa course sur le poteau (30e) !

Gareth Bale, l’homme du match

La joie galicienne allait être de courte durée, puisque sur un bon ballon en retrait de Marcelo, Nacho ouvrait le pied à merveille et plaçait le cuir hors de portée du portier (1-1, 32e). Et juste avant la pause, Gareth Bale recevait un ballon au deuxième poteau, puis exécutait un superbe enroulait qui finissait en pleine lucarne opposée (2-1, 42e). Au retour des vestiaires, on assistait toujours à une domination du Real Madrid, face à un Deportivo globalement très inoffensif... En jambes, le Gallois allait même s’offrir un doublé, pliant pratiquement la rencontre (3-1, 58e). Il s’était élevé au-dessus de tout le monde pour reprendre un corner de la tête, faisant parler son incroyable détente.

Mayoral, sur un service du numéro 11 merengue, était lui aussi proche d’y aller de son petit but, mais il voyait le cuir sortir après avoir frôlé le poteau droit (62e). Modric lui, ne se loupait pas, et depuis l’extérieur de la surface, il plaçait une frappe limpide avec un petit effet qui terminait sa trajectoire au fond (4-1, 68e). Les Galiciens avaient quelques situations chaudes par ci par là, mais les joueurs madrilènes eux avaient un objectif : faire marquer Cristiano Ronaldo. Et c’était chose faite à la 78e minute, après un bon centre de Casemiro que le Lusitanien n’avait plus qu’à pousser au fond (5-1). Il s’est même offert un double, de la tête (6-1, 84e), mais s’est visiblement fait mal sur le coup, ayant reçu un coup à l’arcade et saignant énormément. Nacho, avec un doublé, concluait la fête (7-1 ; 88e). Le Real prend de l’air avec cette lourde victoire, et s’empare à nouveau de la quatrième place au classement.

Revivez le film du match en direct sur Foot Mercato.