Retour au championnat pour le FC Barcelone qui n’a plus joué en Liga depuis le 19 octobre dernier et sa victoire au Stade Municipal d’Ipurua contre Eibar (3-0). En effet, avec le report du classico, les Catalans n’ont pas joué ce week-end, à l’inverse de leur adversaire du soir, le Real Valladolid, qui restait sur une victoire face à cette même équipe d’Eibar ce samedi (2-0). Désormais, place à la 11e journée du championnat espagnol dont l’objectif pour les Blaugranas était de récupérer la première place au classement à Grenade, surprenant promu, qui possédait 20 points contre 19 pour les joueurs d’Ernesto Valverde avec donc un match de moins. Pour cela, le technicien espagnol a légèrement fait tourner son onze de départ par rapport à la semaine dernière. Ansu Fati était de retour en tant que titulaire en attaque à la place d’Antoine Griezmann tandis qu’Arthur était quant a lui remplacé par Arturo Vidal au milieu de terrain. Dans le secteur défensif, Gérard Piqué et Nelson Semedo remplaçaient Samuel Umtiti et Sergi Roberto. En face, Sergio Gonzalez a décidé de faire évoluer son équipe dans un schéma en 5-4-1 avec Sergio Guardiola comme seul attaquant de pointe.

Et il ne fallait pas venir en retard pour assister à la rencontre puisque sur sa première action, le FC Barcelone a ouvert le score grâce à Clément Lenglet (1-0, 3e). Pour son premier but de la saison, le Français a repris d’une volée un ballon mal dégagé par la défense de Valladolid qui, légèrement détourné, a tapé la barre transversale avant de rentrer. Un but qui a démontré une maîtrise dans le jeu de la part des Catalans, ne laissant quasiment aucune miette aux visiteurs dans le premier quart d’heure. C’est à ce moment-là que les Pucelanos ont mis le pied sur leur première grosse occasion, sur un coup de pied arrêté. Côté gauche, Michel tirait un coup franc dans la surface qui a surpris Ter Stegen avant d’atterrir sur Kiko qui en a profité pour égaliser (1-1, 15e). Par la suite, le ballon a continué à traîner dans les pieds des locaux qui enregistraient 78% de possession de balle après 20 minutes de jeu. S’il a loupé une occasion en étant trop court sur le somptueux service en profondeur de Frenkie de Jong (26e), Arturo Vidal ne s’est pas fait prier pour se rattraper toujours sur un amour de passe signée cette fois-ci Lionel Messi. Le Chilien n’avait plus qu’à tendre le pied afin de tromper le portier visiteur pour la seconde fois du match (2-1, 29e). Comme si ce n’était pas suffisant, après avoir encaissé un but, Sergio Gonzalez a dû effectuer son premier changement. Touché à la cuisse suite à une accélération, Nacho Martinez a été remplacé par Mohammed Salisu (33e).

Et la magie Lionel Messi opéra

Passeur décisif, Leo s’était mué ensuite en buteur sur un coup franc dont il a le secret devant la surface et légèrement côté droit. La patte gauche de l’Argentin n’avait plus qu’à faire le travail pour envoyer le cuir dans la lucarne de ce même Masip (3-1, 34e). Il n’y a plus eu de grosses occasions par la suite si ce n’est un nouveau coup franc de la Pulga cette fois-ci repoussée (45e+1). Il ne restait plus qu’à siffler la mi-temps pour Javier Alberola Rojas, l’arbitre de la rencontre, sur le score de 3 buts à 1. Au retour des vestiaires, l’entraîneur de Valladolid a décidé de passer dans un schéma tactique à quatre défenseurs en faisant remonter d’un cran Joaquin Hernandez. C’était ensuite au tour d’Anuar Tuhami de céder sa place à Pablo Hervías (53e) afin de redynamiser le secteur offensif. Mais le scénario du match n’en a pas vraiment été impacté. S’ils ont eu un peu plus le ballon, le Real Valladolid n’arrivait toujours pas à se montrer dangereux, laissant cette tâche aux Blaugranas par l’intermédiaire d’Ansu Fati, servi merveilleusement par Léo Messi, et qui a manqué son dernier geste face à Matip (54e), un peu à l’image de son match. C’était ensuite à Ernesto Valverde d’effectuer quelques changements. Ivan Rakitić pouvait profiter d’une grosse demi-heure de jeu en remplaçant Frenkie de Jong (60e). Très décevant sur ce match, Ansu Fati faisait quant à lui sa sortie sous les applaudissements du public et le soutien de ses coéquipiers pour l’entrée d’Antoine Griezmann (63e).

Très remuant dans le jeu, le capitaine du Barça passait sans trop de difficulté la défense adverse pour servir dans le couloir gauche Jordi Alba qui servait dans la surface un Luis Suárez qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, mais l’Uruguayen a été signalé hors-jeu (70e). Comme une évidence, sur chaque occasion du Barça, un être se met en évidence. Messi encore lui était idéalement servi par Rakitić. Un contrôle orienté du genou et une frappe sèche plus tard, le doublé était validé pour lui (4-1, 75e). Dans cette dynamique, et pour soigner les statistiques, l’Argentin continuait d’illuminer par son jeu de passe et la transformation de Luis Suarez était cette fois-ci validée par le corps arbitrale (5-1, 77e). La sortie de Jordi Alba pour Sergo Roberto devenait anecdotique dans cette ambiance (78e). La fin de match, quant à elle, tournait en séance d’entraînement face à une équipe de Valladolid totalement dépassée et laissant le soin à Luis Suárez de se donner en spectacle sans toutefois trouver le chemin des filets, repris de justesse par la défense (85e). Au coup de sifflet final, le FC Barcelone validait donc une cinquième victoire d’affilée en Liga, reprenant provisoirement la place de leader du championnat, et ce en attendant toujours de jouer son match en retard. Le Real Valladolid, trop inexistant pour espérer quelque chose, est descendu à la neuvième place mettant ainsi un terme à sa série de six matchs sans défaites qu’il trainait depuis le 21 septembre dernier.

