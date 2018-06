Antoine Griezmann avait tout prévu. Le chouchou des supporters de l’Atlético de Madrid allait annoncer sa future destination dans une vidéo. Depuis plusieurs mois, les rumeurs les plus folles circulaient sur son avenir. Celles-ci l’envoyaient volontiers au FC Barcelone, qui tapait des pieds et des mains pour accueillir l’international français cet été. Récemment, Lionel Messi en personne lui avait déclaré sa flamme.

En Catalogne, on souhaitait lever la clause du buteur tricolore estimée à 100 millions d’euros, à partir du 1er juillet, histoire de ne pas avoir à débourser 100 millions de plus avant cette date. Les dirigeants catalans avaient même proposé un contrat de cinq ans et un salaire estimé à 15 millions d’euros annuels pour convaincre Griezmann d’endosser la tunique barcelonaise cet été.

Mais en parallèle, les Colchoneros ont mis les petits plats dans les grands pour conserver leur joyau la saison prochaine. Ces derniers ont ainsi formulé une prolongation de contrat XXL à Grizou avec un salaire annuel estimé à 23 millions d’euros ! Après des semaines de poker menteur, le principal protagoniste a enfin dévoilé son choix. Dans une vidéo diffusée dans la soirée, Antoine Griezmann a indiqué qu’il restait à l’Atlético de Madrid ! Un dénouement heureux pour les supporters madrilènes après un interminable feuilleton.