Enfin. Éloigné des terrains depuis la mi-septembre après une blessure subie sur la pelouse de Getafe, Ousmane Dembélé a retrouvé le ballon il y a quelques jours. L’attaquant, revenu au centre d’entraînement du FC Barcelone au début du mois, met les bouchées doubles pour revenir au mieux de sa rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche, travaillant d’arrache-pied et retrouvant peu à peu ses sensations.

De passage à Rennes, pour assister à la rencontre de son club formateur face au FC Nantes (2-1), l’international tricolore (7 sélections, 1 but) avait assuré qu’il en avait encore pour deux semaines avant de reprendre avec le groupe et qu’il se montrait particulièrement optimiste quant à son retour à la compétition. Sport explique en effet qu’il a marqué au stylo rouge la date du 23 décembre, jour du clasico face au Real Madrid. Il souhaite être prêt pour ce grand rendez-vous et met toutes les chances de son côté pour ce faire.

En interne, le Barça préfère attendre 2018

Positif et déterminé, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund voit cependant le club blaugrana, admiratif de ses efforts, sérieusement s’interroger. Si on admire son opiniâtreté, on se dit que ce retour serait précipité dans les travées de Can Barça, assure Sport. Son coach Ernesto Valverde et les services médicaux blaugranas préféreraient que l’ancien Rennais prenne une ou deux semaines de plus pour parfaire sa condition et effectuer son retour en pleine forme début 2018.

Seulement, au regard de l’investissement du jeune Français de 20 ans, on commence à se demander comment le freiner sans l’irriter et infléchir la courbe de son moral. Sport explique que personne au sein du club ne lui a encore dit qu’il ferait mieux d’oublier le clasico. Ousmane Dembélé, recruté pour 105 M€ (plus 42 M€ de bonus) cet été, est un actif précieux pour le Barça. Il prendra toutes précautions possibles. Gare toutefois à ne pas frustrer le talentueux natif de Vernon...