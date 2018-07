C’est officiel : Cristiano Ronaldo va bien quitter le Real Madrid cet été. Le club merengue vient d’annoncer un accord avec la Juventus Turin pour le transfert du quintuple Ballon d’Or. Ainsi, c’est la fin d’une belle histoire entre la star portugaise et la Casa Blanca. Une histoire qui aura donc duré neuf belles années. Il aura remporté quatre Ligues des Champions, dont trois avec Zinedine Zidane. Aujourd’hui, CR7 a publié une lettre d’adieu au Real.

« Ces années au Real Madrid et dans cette ville de Madrid ont été probablement les plus heureuses de ma vie. Je n’ai que des sentiments de gratitude énorme pour ce club, pour ce temps passé ici et pour cette ville. Je ne peux que tous les remercier pour l’amour et l’affection que j’ai reçus. Cependant, je crois que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c’est pourquoi j’ai demandé au club d’accepter de me transférer. Je le sens ainsi et je demande à tout le monde, et surtout à nos disciples, de me comprendre s’il vous plaît », a-t-il commencé par indiquer.

« Je n’oublierai jamais que j’ai apprécié le football ici d’une manière unique »

Ensuite, il a été temps pour lui de faire un petit retour sur ces belles années et aussi sur ses victoires personnelles et collectives. « Cela a été merveilleux pendant 9 ans. Ces neuf années ont été uniques. Ce fut une période passionnante pour moi, pleine de considération, mais aussi difficile parce que le Real Madrid est d’une très grande exigence, mais je sais très bien que je n’oublierai jamais que j’ai apprécié le football ici d’une manière unique. J’ai eu des coéquipiers fabuleux sur le terrain et dans le vestiaire, j’ai senti la chaleur d’une foule incroyable et ensemble nous avons gagné 3 Champions d’affilée et 4 Champions en 5 ans. Et avec eux aussi, au niveau individuel, j’ai la satisfaction d’avoir remporté 4 Ballons d’Or et 3 Souliers d’ors, mon temps dans ce club immense a été extraordinaire », est-il écrit sur sa lettre.

Enfin, c’est avec beaucoup d’émotion, on l’imagine, qu’il a tenu à remercier tout le monde avant d’encourager une dernière fois son désormais ex-club. « Le Real Madrid a gagné mon cœur et est devenu ma famille, donc plus que jamais je veux à dire merci vous tous : remercier le club, le président, les directeurs, mes collègues, tous les techniciens, les médecins, kinés et des travailleurs incroyables qui font tout fonctionner. Merci infiniment à nouveau à nos fans. Au cours de ces 9 années passionnantes, j’ai eu de grands joueurs avec moi. Mon respect et ma reconnaissance sont pour tous ceux cités. J’ai beaucoup réfléchi et je sais que le moment est venu pour un nouveau cycle. Je pars, mais ce maillot, ce bouclier, cet écusson et le Santiago Bernabéu resteront toujours dans mon coeur où que je sois. Merci à tous et, bien sûr, comme je l’ai dit cette première fois dans notre stade il y a 9 ans : Hala Madrid ! » Cette fois, l’histoire d’amour ne s’est pas mal terminée, semble-t-il, et tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans de la Casa Blanca, s’en souviendra.