Moins médiatique que celle d’Eden Hazard ou que celle de Luka Jovic, l’arrivée de Grégory Dupont risque pourtant de devenir un des principaux atouts de Zinedine Zidane pour reconquérir l’Espagne et l’Europe dès la saison à venir. C’est début juin que celui qui était jusque là préparateur physique des Bleus a officiellement quitté les champions du Monde pour rejoindre le Real Madrid, et ainsi remplacer le célèbre Antonio Pintus, parti à l’Inter. Et comme le rapportent les médias espagnols, les méthodes du préparateur français sont déjà dévastatrices...

Dès les premiers jours d’entraînement dans les installations de l’Impact de Montréal, où les Merengues réalisent leur stage de pré-saison, les joueurs ont insisté sur la dureté des entraînements imposés par le Français. « On a des bonnes sensations, on est un peu fatigué, mais il faut tout faire maintenant pour être en forme pendant la saison. En commençant bien la présaison ici on terminera bien la saison », confiait par exemple Vinicius Junior vendredi dernier.

Dupont a les pleins pouvoirs

C’est Zinedine Zidane, constatant que ses joueurs étaient complètement hors de forme lors des dernières semaines de compétition, qui a demandé l’arrivée de l’ancien du LOSC à Florentino Pérez. Son travail avec les champions du Monde en Russie a tapé dans l’œil de Zizou, qui souhaite revoir un Real Madrid plus fort physiquement, plus costaud dans les duels et plus intense. « Zidane veut plus de muscle », résume la presse espagnole. Le tacticien madrilène souhaite également voir moins de blessures au sein de son effectif, après un exercice 2018/2019 où plusieurs joueurs majeurs comme Dani Carvajal ont souvent été victimes de pépins physiques. Grégory Dupont a d’ailleurs obtenu les pleins pouvoirs en termes de préparation de la part du club.

L’ancien préparateur du LOSC a ainsi imposé des double séances d’entraînement aux joueurs, afin de remettre en jambes des joueurs qui avaient perdu le rythme depuis le mois de mars pour certains, une fois que le Real Madrid a perdu tout espoir de titre ! Des séances sans ballon pour le moins intenses le matin sous le soleil canadien, qui en font suer plus d’un. Certains comme Karim Benzema sont arrivés en pleine forme et tiennent le rythme. Marco Asensio affiche aussi une forme exceptionnelle, arrivant en tête lors du test de Cooper programmé par Grégory Dupont, un exercice qui consiste à courir le plus de distance possible en 12 minutes. Mais d’autres ont bien plus de mal. C’est le cas d’Eden Hazard, que la presse espagnole accuse d’avoir repris le chemin de l’entraînement avec quelques kilos en plus. On a vu un Belge tirer la langue à de nombreuses reprises et avoir du mal à terminer ses exercices. Pourtant, l’ancien de Chelsea connaît bien Dupont, qu’il a côtoyé pendant ses premières années à Lille.

Du travail physique... Mais pas que

Pendant ce stage estival marqué par l’absence de Zinedine Zidane qui fait le deuil de son frère, le duo David Bettoni - Gregory Dupont insiste donc sur du travail sans ballon, et ce n’est qu’après une bonne série d’exercices d’endurance et d’explosivité que les joueurs peuvent enfin tâter le cuir, principalement dans le cadre de matches sur demi-terrain. Dupont n’hésite cependant pas, une fois ses joueurs lessivés, à introduire quelques jeux un peu plus ludiques, à l’image de mini-jeux mélangeant le handball et le football. C’est aussi un préparateur qui se veut proche de ses joueurs.

Pédagogue, il explique ainsi aux joueurs pourquoi il leur fait faire tel ou tel exercice. De quoi mieux faire passer un travail physique qui est généralement fastidieux pour les joueurs. Il applique aussi un contrôle très strict du domaine nutritionnel. L’objectif de cette préparation estivale épuisante est clair : faire en sorte que les joueurs soient à leur meilleur niveau physique en deuxième partie de saison, quand les différents titres vont se jouer. Au niveau individuel, on peut imaginer que l’objectif du staff madrilène est de récupérer des éléments décisifs comme Marcelo, Toni Kroos ou même Isco, qui ont montré une certaine méforme lors du dernier exercice. La méthode Dupont s’avérera-t-elle efficace ? Réponse en février/mars...

