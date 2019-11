La saison de Luka Jovic (21 ans) avec le Real Madrid a peut-être bien démarré mercredi face à Leganés (5-0). Entré à la place de Karim Benzema (70e), l’attaquant serbe a scellé la victoire des siens en inscrivant le dernier but madrilène dans les arrêts de jeu. Plus qu’un but, c’est une véritable délivrance pour le principal protagoniste. Car ses débuts sous la tunique merengue ne répondaient absolument pas à la folle attente suscitée par le montant de son transfert l’été dernier (60 millions d’euros).

Titularisé seulement à trois reprises par Zinedine Zidane pour huit apparitions, le buteur serbe a traversé ces dernières semaines comme un mirage. Il n’en fallait pas plus pour susciter railleries et autres quolibets de la part du très exigeant public madrilène. La marche était-elle trop haute pour celui qui marchait sur l’eau avec Francfort la saison dernière (17 réalisations en 32 matches de Bundesliga et ses 10 en 14 matches de Ligue Europa) ? Son premier but au Real Madrid matérialise peut-être le début d’une certaine rédemption...

Luka Jovic affecté par les critiques du public madrilène

Interrogé par le quotidien Sportski žurnal, l’intéressé a avoué son soulagement d’avoir enfin trouvé le chemin des filets avec son nouveau club. « Ce n’était pas facile, j’ai longtemps attendu un but. J’avais beaucoup de pression, mais j’étais conscient de mes qualités et je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que cela arrive. Je peux librement dire que j’étais motivé, tout d’abord par le désir de montrer que les dirigeants du plus grand club du monde ne se sont pas trompés en m’achetant, » confie ainsi l’international serbe.

L’intéressé, qui s’est plus longuement penché sur ses débuts au Real dans les colonnes du journal Novosti, concède volontiers que l’attitude du public de la Casa Blanca à son égard l’a affecté. « Ce fut une période difficile pour moi, pour ma carrière. Bien que je n’ai jamais douté de ma qualité, ni moi, ni les personnes proches de moi comme mes partenaires et mon entraîneur. Le public était très dur et ce n’était pas agréable de lire tous ces articles. J’espère que désormais, ils auront plus confiance en moi, » révèle ainsi Jovic. Prochaine étape pour le natif de Bijeljina, se frayer un chemin pour obtenir plus de temps de jeu et apporter une saine concurrence à Karim Benzema. « C’est un début, j’espère qu’avec mes futurs buts, j’aiderais le Real à atteindre ses objectifs. » Ce que Zinedine Zidane ne verrait pas d’un mauvais œil...