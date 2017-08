« J’ai discuté avec lui. Il espérait sans doute que ça se passe plus rapidement. Je ne sais même pas si ça va se faire. Ce qui est gênant, c’est qu’il se met en marge. Le fait de ne plus être en activité... Il prend cette position-là qui est dure, ça le met en difficulté ». En conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a évoqué le cas Ousmane Dembélé, qui ne s’entraîne plus avec le Borussia Dortmund depuis deux semaines, dans le but de forcer son départ pour le FC Barcelone.

Durant ces deux semaines, le club allemand s’est montré intransigeant vis-à-vis du Barça, pointant du doigt les méthodes utilisées. Dembélé a lui fait la sourde oreille face aux nombreuses critiques qui l’ont accablé outre-Rhin. Il a préféré ne répondre à rien, bannissant tout contact direct avec son club, déterminé à rallier la Catalogne. Pour débloquer la situation, une rencontre avait lieu à Monaco entre les dirigeants des deux clubs.

120 M€ + 30 M€ !

Selon BeIn Sport, mais aussi L’Equipe ou encore Marca, un accord a enfin été trouvé entre les deux formations. Et Ousmane Dembélé est en passe de devenir, en attendant la suite et fin du feuilleton Mbappé, le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football. En effet, son transfert atteindrait des sommets : 120 M€ + 30 M€ de bonus !

Si ce montant se vérifie, cela veut dire que le FC Barcelone aurait cédé aux exigences du BVB, qui avait fixé ce tarif pour lâcher son joueur, arrivé seulement l’été dernier. Ce prix ne s’explique pas uniquement par la durée du contrat restant à Dembélé (il était lié jusqu’en 2021) mais aussi par la flambée des prix générée par le transfert de Neymar au PSG pour 222 M€. Avec un tel chèque dans les caisses, il est forcément délicat pour le Barça de réaliser de bonnes affaires financières. Ousmane Dembélé devrait en tout cas prochainement pouvoir réaliser son rêve de jouer pour le Barça, où une place en or l’attend aux côtés de Messi et Suarez.