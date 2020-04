L’Europe du football s’arrache Sergej Milinkovic-Savic. Il faut dire que le milieu international serbe (15 sélections) de la Lazio Rome réalise un brillant exercice avec le club romain (4 buts et 4 passes décisives en 25 matches de Serie A) et joue un rôle prépondérant dans l’excellente saison de la Lazio en championnat. Suffisant donc pour attiser les convoitises des plus grandes écuries européennes. Si le Real Madrid, le PSG et la Juventus Turin se sont déjà positionnés dans ce dossier, un autre club est entré dans la course dans ce dossier brûlant : Manchester United. Selon nos informations, les Red Devils voient en lui le prototype parfait en cas de départ de Paul Pogba et sont déjà passés à la vitesse supérieure.

En effet, des premières discussions ont été entamées avec l’entourage du joueur en vue de la saison prochaine. Outre Mateja Kezman, son agent officiel, les mancuniens peuvent compter sur un renfort de poids pour mener à bien les discussions : Fali Ramadani. Le super agent fait office d’intermédiaire dans le dossier et travaille pour une arrivée du milieu romain chez les Red Devils. Mais il faudra se trouver convaincant pour que le président de la Lazio Claudio Lolito lâche son joyau.

Lors du dernier exercice, Manchester United s’était cassé les dents, puisque son offre estimée à plus de 110 millions d’euros avait été tout simplement éconduite par Lolito qui en attendait beaucoup plus pour libérer celui que l’on surnomme Il Sergente. Souvent courtisé, mais jamais parti, Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) quittera-t-il enfin la Lazio après cinq ans passés dans la capitale italienne ? Réponse dans les prochaines semaines.