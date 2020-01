Le Paris Saint-Germain aura donc gagné son bras de fer avec l’Atlético de Madrid. Depuis plusieurs semaines, les Colchoneros jettent toutes leurs forces dans la bataille pour arracher Edinson Cavani (32 ans) au champion de France. Relégué aux oubliettes depuis l’arrivée aux affaires de Mauro Icardi, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale souhaite s’envoler vers d’autres cieux. Le mercato d’hiver constituait donc une occasion en or pour prendre la poudre d’escampette.

Une aubaine pour l’Atlético, désireux de se renforcer en attaque et qui voit en Cavani le profil idéal pour tutoyer à nouveau les sommets. Mais voilà, le PSG, via son directeur sportif Leonardo, a prôné l’intransigeance dans ce dossier, malgré le statut particulier d’El Matador à Paris. Pour racheter les six derniers mois de contrat du buteur uruguayen, les Colchoneros ont d’abord formulé une offre estimée à 10 millions d’euros. Proposition éconduite par la direction parisienne qui attendait un effort supplémentaire de la part du club espagnol.

L’Atlético de Madrid jette l’éponge pour Cavani

Ce dernier a donc rehaussé son offre à 15 millions d’euros. L’optimisme régnait côté ibérique après ce qui ressemblait à un baroud d’honneur. Mais une fois de plus, les hautes sphères franciliennes se sont distinguées par leur fermeté et ont refusé les avances madrilènes. Érigée comme prioritaire par Diego Simeone, la venue d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid prend sérieusement du plomb dans l’aile. Selon les informations d’AS, les pensionnaires du Wanda Metropolitano jugeraient comme quasi nulles les chances de voir l’international uruguayen rallier l’Espagne avant la fermeture du mercato.

Pour répondre aux exigences parisiennes, l’Atlético devrait alléger sa masse salariale en cédant un joueur de gros calibre, ce qui parait plus que compromis en 48 heures. Au pied du mur, la formation ibérique a décidé de capituler et ne formulera donc pas une dernière offre au PSG pour Cavani. Voilà qui devrait donc sonner le glas des espérances d’Edinson Cavani, condamné à achever son aventure parisienne jusqu’en juin prochain...