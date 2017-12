Tout va bien au FC Barcelone. Tranquillement calé en tête de la Liga, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et récent vainqueur du Clasico, le club culé peut se la couler douce. Sauf que le mercato hivernal arrive, et avec lui, son lot de rumeurs. Et ces rumeurs s’avèrent fondées lorsqu’il s’agit de parler des objectifs connus du club catalan sur le marché, à savoir Philippe Coutinho, Yerry Mina ou encore le jeune Brésilien Arthur. Autre nom qui revient régulièrement, celui du Français Antoine Griezmann, dont le transfert pourrait avoir lieu l’été prochain. Pour financer tout cela, le Barça sait aussi qu’il devra vendre quelques éléments.

Cela tombe bien, certains sont d’ores et déjà courtisés. Le journal Sport déroule ainsi les noms de ceux qui pourraient quitter le Barça en janvier. En commençant par Rafinha (24 ans), qui tiendrait une offre en provenance du Celta Vigo. Gerard Deulofeu, lui, est pisté avec grande attention par l’Inter Milan. L’ailier espagnol avait une occasion rêvée de briller avec son club formateur, grâce au départ de Neymar et à la blessure de Dembélé. Au lieu de prendre place dans le 4-3-3, il a vu son entraîneur Ernesto Valverde modifier le schéma tactique, ce qui l’a poussé sur le banc. Décevant, il pourrait donc retourner en Serie A, où il avait plutôt séduit la saison passée avec l’AC Milan.

Aleix Vidal, le latéral droit acheté à Séville en 2015, pourrait également plier bagage. Il disposerait de plusieurs offres et pourrait ramener un peu d’argent dans les caisses, alors qu’il est rarement utilisé cette saison (3 titularisations en Liga). Autre partant annoncé, quasiment certain : Javier Mascherano. Le rugueux Argentin va vraisemblablement rejoindre la Chine et le Hebei Fortune, mais pas avant que le Barça ne lui trouve un successeur, pour ne pas trop dépeupler le secteur défensif. Reste enfin le cas Arda Turan, que le club catalan cherche à vendre depuis un certain temps déjà. Le salaire du Turc, âgé de 30 ans, a refroidi bien des courtisans. La situation pourrait enfin se débloquer en janvier.