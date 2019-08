« Le Barça a tenté d’aborder le thème Coutinho avec le plus grand respect et la plus grande discrétion possible afin de ne pas dévaluer le joueur ». Voilà ce qu’on peut lire aujourd’hui dans les pages intérieures du quotidien Sport, qui n’a donc clairement pas aidé aux manœuvres de la direction du club catalan. Car si le Barça a cherché la discrétion, le journal a crié sur tous les toits depuis plusieurs semaines que Philippe Coutinho était poussé vers la sortie... Rebelote ce vendredi avec de nouvelles informations sur le départ, plus que probable du numéro 7 blaugrana.

D’abord, les deux parties vont se rencontrer dans les prochaines heures pour discuter de la suite mais il est clair pour les deux camps qu’un départ est devenu inéluctable, au regard de la situation qui attend Coutinho, à savoir un poste de remplaçant. Le Barça est désormais focalisé sur la meilleure issue à trouver dans ce dossier délicat. Délicat car il souhaite s’y retrouver financièrement, un an et demi après avoir déboursé 120 M€ (+ 40 M€ de bonus) pour le joueur brésilien.

Le Barça prêt à dire oui à l’offre reçue

Coutinho semblait intéressé à l’idée de revenir à Liverpool mais Jürgen Klopp a balayé l’hypothèse d’un retour. Le Barça a tenté de l’inclure dans un échange avec le PSG, qui y a réfléchi, mais comme le rapporte Sport, Leonardo, le directeur sportif parisien, a récemment informé le club catalan qu’il n’était finalement pas intéressé. Le club espagnol doit donc désormais espérer une offre concrète. Et justement, une proposition serait sur la table.

En effet, le club tiendrait une offre ferme de la part d’un club et Coutinho en serait informé. L’offre en question permettrait au Brésilien de conserver le niveau d’émoluments qu’il a à Barcelone. On imagine donc qu’il s’agit d’un club plutôt huppé. Cependant, la proposition pourrait prendre la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Une formule que le Barça ne refuserait plus forcément... Dans l’optique d’une dernière tentative pour Neymar, le club blaugrana ne va plus faire la fine bouche.

