Le Real Madrid a vraiment passé la deuxième dans son mercato estival. Après avoir bouclé il y a déjà plusieurs semaines l’arrivée d’Eder Militão, la Casa Blanca a récemment engagé Luka Jovic et s’apprête à en faire de même avec Eden Hazard. L’annonce officielle du transfert du Belge chez les Merengues devrait d’ailleurs tomber ce jeudi. Mais à Madrid, une autre arrivée aurait déjà dû être officialisée, celle de Ferland Mendy.

A 23 ans et après deux saisons passées à l’Olympique Lyonnais, le latéral gauche ne faisait pas partie des joueurs que la direction rhodanienne souhaitait vendre. Mais les 50 M€ posés sur la table par le Real Madrid ont sérieusement fait réfléchir les Gones. Et aujourd’hui, tout semble bouclé entre les deux formations, ce qui permettrait au club dirigé par Jean-Michel Aulas de réaliser une très belle plus-value puisque Mendy a été acheté au Havre pour 5 M€ seulement.

Un souci à la hanche détecté

Mendy n’avait donc plus qu’à passer la traditionnelle visite médicale pour valider toute l’opération. Or TF1 indique qu’un souci à la hanche a été décelé par le service médical espagnol. Une information confirmée par Marca qui en dit plus sur l’évolution du dossier. En clair, la Casa Blanca souhaitait boucler officiellement l’opération et réaliser les tests médicaux après.

Ce que n’a pas accepté l’OL dont le but est d’obtenir l’aval médical pour finaliser l’affaire. C’est donc là qu’un souci a été détecté. De nouveaux examens médicaux plus approfondis ont été réclamés par les médecins merengues qui veulent s’assurer qu’il n’y aura aucun problème à ce niveau. Seul souci, Mendy se trouve actuellement avec l’équipe de France à Clairefontaine et il leur est compliqué de trouver un créneau. Cependant, TF1 précise que le joueur reste très confiant. Wait and see...

Problème au niveau de la hanche descellé par les médecins du Real Madrid lors de la visite médicale de Ferland Mendy. Des examens plus approfondis sont prévus. Le joueur reste confiant. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) 6 juin 2019

