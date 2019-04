Le mercato du Real Madrid est très attendu. Evidemment des noms sont déjà sortis comme ceux de Paul Pogba et Eden Hazard. Le club espagnol va sortir le chéquier et dépenser comme jamais. Une enveloppe de 350 M€ serait mise à disposition de Zinedine Zidane afin de couvrir ses besoins pour l’équipe première. Mais il faudra aussi vendre afin de faire de la place à ces nouvelles recrues et permettre un renouvellement profond d’effectif. Bale, Kroos, Isco ou encore Marcelo sont les joueurs les plus cités pour quitter le club à la fin de la saison.

Le Gallois semble plus que jamais hors du coup même s’il garde le soutien (en façade) de son entraîneur. « Je compte sur lui » a-t-il prévenu face à la presse ce dimanche à la veille du déplacement à Leganés (à suivre en live sur Foot Mercato). Isolé au sein du groupe, Bale devrait partir et permettre au Real Madrid de récupérer un bon chèque. L’Allemand lui a déjà démenti certaines informations relatives à un départ qui ont circulé à son sujet. « Tous les joueurs qui sont ici sont bons. La seule chose que je dis, c’est qu’il y aura des changements, mais ils auront lieu à la fin de la saison. Les choses seront connues à ce moment-là » a commenté Zidane, comme un avertissement.

Beaucoup de joueurs peuvent nous récupérer de l’argent

Car durant cette conférence de presse, le coach de la Casa Blanca a été particulièrement virulent à l’encontre de certains joueurs. Sans jamais cité de nom, il a affirmé qu’il y aura des changements à la fin de la saison et que certains seront invités à partir. Dans sa tête la sélection est déjà faite entre les indésirables et les joueurs sur lesquels il compte pour le futur. « Oui (il y a des irremplaçables, ndlr), mais je ne dirai pas qui. Bien sûr, nous n’allons pas changer tout le monde. »

« J’aurai évidemment des discussions avec les joueurs dont je ne veux plus, mais pour l’instant je n’ai parlé à personne, car nous jouons encore. Il nous reste sept matchs. Nous aurons le temps de parler de ce que nous allons faire. (...) Si Isco est une bonne opportunité pour récupérer de l’argent ? Il y a beaucoup de joueurs dans ce cas. Ils sont tous bons. Beaucoup de clubs les veulent. Mais ce n’est pas nouveau. Isco est un joueur important. Je l’apprécie, mais nous verrons ce que nous ferons. Ils (les joueurs) savent ce que je pense d’Isco. Je ne peux pas en dire plus. » Zidane a jusqu’à la fin de saison pour peaufiner son état des lieux.