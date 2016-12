Qualifié pour la Ligue des Champions, 3e de Liga à un point du Barça et quatre du Real Madrid, le FC Séville vit une première partie de saison idéale. La succession d’Unai Emery s’est avérée efficace, et Jorge Sampaoli est unanimement félicité de l’autre côté des Pyrénées. Le club andalou ne veut surtout pas freiner le rythme et compte bien se renforcer lors du mercato hivernal pour combiner efficacement Liga et Ligue des Champions (ils affronteront Leicester en 8e de finale).

Ainsi, comme rapporté par RMC, le FC Séville a, par l’intermédiaire de son excellent directeur sportif Monchi, contacté l’entourage d’Anthony Martial dans la perspective d’un prêt pour la deuxième partie de saison. Monchi est toujours à l’affût des bonnes affaires et sait se montrer convaincant à l’heure de séduire des joueurs en manque de temps de jeu.

West Ham également sur le coup

C’est le cas d’Anthony Martial à Manchester United. Après avoir démarré la saison dans la peau d’un titulaire, il a progressivement perdu sa place, faute de prestations satisfaisantes. Irrégulier, pas assez tranchant devant le but, le Français de 21 ans a fait les frais des choix de Mourinho. Il n’est plus entré en jeu depuis la victoire des Red Devils face à Tottenham le 11 décembre dernier.

Le FC Séville lui offre donc une porte de sortie, comme West Ham, également intéressé. En Espagne, c’est au poste d’avant-centre qu’il serait utilisé puisque c’est ce poste que Sampaoli souhaite renforcer en janvier. Reste à savoir quelle sera la position officielle de Manchester United dans ce dossier. Car, même s’il a reculé dans la hiérarchie, Martial reste un élément utilisé par José Mourinho.