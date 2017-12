L’aventure d’Eduardo Berizzo à Séville s’est terminée plus vite que prévu. Malgré leur cinquième position et un ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les dirigeants du club andalou ont choisi de se séparer de l’entraîneur argentin, qui était de plus en plus critiqué à cause de la pauvreté de son jeu et d’un turn-over jugé incompréhensible. Et forcément, la chasse au nouveau coach est lancée.

Plusieurs noms sont apparus ces dernières heures dans la presse andalouse. On a ainsi parlé de Luis Enrique, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, ou Javi Gracia, qui avait réalisé des choses intéressantes avec Malaga. Mais El Pais dévoile que le favori des dirigeants andalous pour succéder à Berizzo n’est autre que Laurent Blanc, toujours sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en juin 2016.

Séville a déjà tenté le coup par le passé

Une offre serait d’ailleurs déjà arrivée sur son bureau. En revanche, la publication espagnole précise tout de même que l’entraîneur français ne semble spécialement enclin à accepter la proposition sévillane. Par le passé, et avant d’engager Berizzo pour remplacer Jorge Sampaoli, le club du sud de l’Espagne avait déjà pensé à l’ancien défenseur de l’Equipe de France, sans succès, notamment à cause de prétentions salariales trop élevées pour Séville.

Reste donc à voir si cette fois, les dirigeants parviendront à convaincre l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Le cas échéant, ils devront se tourner vers d’autres options, comme celles citées plus haut. « J’ai refusé des sollicitations en provenance de clubs étrangers. Personne ne m’a contacté en France. (...) Pour élargir ma réponse, je veux avoir un club en juin et pas en reprendre un en pleine saison. Et il y a une grosse dizaine de clubs qui pourraient m’intéresser, car ils auraient les moyens de faire des belles choses », confiait-il récemment au Parisien. A Lolo White de trancher pour son avenir...