Quelques mois en arrière, cette rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain était annoncée comme un choc, malgré les gros résultats du club de la capitale contre celui de la Principauté lors des trois dernières oppositions : 4-0 lors du Trophée des Champions, 7-1 en Ligue 1 et 3-0 en Coupe de la Ligue. Mais après une saison où elle a terminé dauphin du PSG, l’ASM a sombré. Aujourd’hui 19e de Ligue 1, la formation dirigée par Thierry Henry n’a plus gagné depuis la 1ère journée ! La tâche s’annonce donc très difficile pour les Asémistes pour ce match de clôture de la 13e journée (21h, à suivre en direct sur notre live commenté), face à des Parisiens reçus douze sur douze en championnat.

Et pour ne rien arranger, le nouvel entraîneur de l’ASM doit composer avec un trop grand nombre de blessés. Après la gifle reçue à la maison mardi contre le Club Bruges en Ligue des Champions (0-4), Thierry Henry devrait conserver son 4-3-3. Dans le but monégasque, Benaglio, sauf surprise, devrait conserver sa place. Touché aux adducteurs lors du match de C1, Kamil Glik pourrait être remplacé par Henrichs en défense centrale, Sidibé, Jemerson et Barreca complétant l’arrière-garde. Le milieu à trois pourrait être composé de Chaldi, Aït-Bennasser et le jeune Pelé, qui remplacerait ainsi un Tielemans suspendu. Et sur le plan offensif, l’ancien membre du staff de la Belgique devrait opter pour le trio Grandsir-Falcao-Diop.

Nkunku titulaire à la place de Meunier ?

En face, les Parisiens pourraient arriver un peu moins frais suite à leur déplacement en Italie le même soir que la défaite monégasque en C1. Mais à l’inverse de Thierry Henry, Thomas Tuchel dispose lui d’un groupe beaucoup plus garni. Après deux matches passés sur le banc, Areola devrait retrouver une place de titulaire dans le but parisien, Buffon retournant ainsi sur le banc. Pour repousser les assauts monégasques, Kehrer et Thiago Silva pourraient encore être alignés, mais cette fois-ci aux côtés de Kimpembe plutôt que de Marquinhos. Car comme conte la formation napolitaine, l’ancien coach du Borussia Dortmund pourrait opter pour un 3-4-3.

Pour composer son entrejeu, Thomas Tuchel pourrait réserver une petite surprise. Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Meunier pourrait laisser sa place à Nkunku pour cette rencontre de Ligue 1. Le joueur de 20 ans prendrait donc place côté droit, avec un duo Draxler-Verratti devant la défense. Dans le couloir gauche, le jeune Diaby pourrait également être préféré à Bernat. Enfin, pour aller faire trembler les filets monégasques, la MCN devrait être présente. Remplaçant contre le Napoli, Cavani pourrait donc effectuer son retour dans le onze de départ, avec Mbappé et Neymar dans les couloirs. Réponse donc vers 20h avec les compositions officielles.