Il faut remonter au 1er octobre 1977 pour retrouver la trace de la dernière victoire de l’Olympique de Marseille en déplacement à Bordeaux. Rudi Garcia l’a dit et répété en conférence de presse ce jeudi, ses hommes et lui entendent bien stopper cette terrible série ce vendredi, sur la pelouse du Matmut Atlantique. Et pour ce faire, le coach olympien devrait miser sur ses hommes en forme.

Ainsi, Steve Mandanda prendrait place dans les cages. Devant lui, en l’absence de Bouna Sarr suspendu, une défense à quatre, composée, de droite à gauche, de Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Au milieu de terrain, le duo Maxime Lopez-Kevin Strootman tient la corde pour être à la manœuvre. Florian Thauvin et Lucas Ocampos sont annoncés à l’animation sur les ailes.

Le doute Ocampos, du classique pour Bordeaux

Enfin, devant, c’est le duo Valère Germain-Mario Balotelli, auteur de 7 des 10 derniers buts de l’OM, qui sera chargé de concrétiser les offensives marseillaises. À noter toutefois que l’état de santé d’Ocampos étant incertain, Garcia pourrait se réserver la possibilité de passer à 3 derrière en ajoutant Adil Rami, annonce L’Équipe. Florian Thauvin ferait alors place au retour de Dimitri Payet.

Les choses semblent plus claires dans l’esprit de Paulo Sousa. Benoît Costil démarrera dans les buts derrière un 3-4-3. Pablo sera épaulé de Vukasin Jovanovic et Jules Koundé dans l’axe de la défense. Youssouf Sabaly à droite et Maxime Poundjé à gauche joueront les rôles de pistons. Dans le cœur du jeu, Toma Basic sera associé à Otavio. Devant, Jimmy Briand devrait être flanqué de Josh Maja à droite et Nicolas De Préville à gauche.