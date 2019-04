Le Paris Saint-Germain avait l’opportunité d’être champion de France ce soir, sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de Lille. Mais la soirée s’est finalement avérée cauchemardesque pour les hommes de Thomas Tuchel. Réduits à dix en première période, les Parisiens se sont finalement inclinés sur le lourd score de 5-1 face à des Dogues menés par un excellent Nicolas Pépé. Forcément, Kylian Mbappé était loin d’avoir le sourire au coup de sifflet final...

« Ce match était du back to back, ça allait d’un camp à l’autre, à des moments on maîtrisait, d’autres non. On va être champions, mais il faut perdre avec la manière, on ne peut pas perdre comme ça, manquer de personnalité comme ça, même si perdre ça arrive. Ils ont une bonne équipe, félicitations à eux, on doit jouer avec plus de personnalité, c’est un de nos défauts. Il faut pas aller chercher trop loin, le foot ça se joue sur le terrain, aujourd’hui on a joué comme des débutants, il faut se reconcentrer, il y a un match mercredi, il faut arrêter de perdre comme ça », a lancé le natif de Bondy au micro de Canal+.

Un problème d’état d’esprit et de personnalité donc pour le petit prodige du Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’au delà des largesses défensives affichées ce soir, qui peuvent aussi s’expliquer par le fait de jouer en infériorité numérique, les joueurs offensifs du leader de la Ligue 1 n’ont pratiquement pas créé de danger devant. Des joueurs comme Leandro Paredes ou Thilo Kehrer (entré pour remplacer Thiago Silva) sont eux encore passés à côté de leur match. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont l’occasion de se ressaisir mercredi sur la pelouse du FC Nantes et fêter le titre en cas de victoire contre les Canaris.