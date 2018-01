Le joueur lillois - actuellement prêté à Strasbourg - est un des grands agitateurs du mercato hivernal dans l’Hexagone. Comme nous vous l’expliquions sur Foot Mercato, plusieurs clubs sont à ses trousses. Mais c’est l’Olympique Lyonnais qui semble tenir la corde, devant l’Olympique de Marseille. Le choix du joueur lui se porte sur le club rhodanien. et les Dogues réclameraient un montant de 15 millions d’euros pour le laisser filer. Il s’agirait de toutes manières d’un transfert pour le mois de juin.

Présent en conférence de presse ce mardi, Bruno Genesio a été interrogé sur ces rumeurs persistantes autour de l’international Espoirs. « Terrier ? Ce soir il joue avec Strasbourg à Marseille, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout ça, on aime les bons joueurs à Lyon, lui en est un. Il peut faire partie des pistes pour les saisons prochaines, moi je n’ai pas d’infos à vous donner sur ce dossier », a expliqué l’entraîneur rhodanien, affirmant clairement que le joueur entre dans les critères qui plaisent aux Lyonnais.

Tousart valide la piste Terrier

Lucas Tousart, milieu de terrain lyonnais, a confirmé que le club verrait son arrivée d’un bon œil au cours de cette même conférence de presse, le sourire aux lèvres : « évidemment j’ai lu et pu le contacter, pour l’instant j’en sais pas plus que vous, ce qui se dit dans la presse c’est déjà pas mal, c’est un très bon joueur, un très bon attaquant, il est décisif à chaque fois qu’il entre en cours de jeu. Il pourrait nous apporter ici à l’OL, je sais pas quand et s’il va rejoindre le club, c’est un profil type de joueur qui pourrait correspondre, c’est vraiment un mec top, je l’aime vraiment bien, ce serait bien qu’il rejoigne Lyon, mais il a beaucoup de sollicitations ».

« Exactement, c’est ce sur quoi on travaille de façon active (des arrivées pour la saison prochaine, NDLR). On a une équipe qui n’a pas démérité, qui a fourni des performances de qualité, avec beaucoup de jeunes qui pointent le nez. On regarde l’aspect psychologique, on veut garder la qualité, ne pas démotiver, mais avoir la certitude de se renforcer pour l’année prochaine et peut-être anticiper des départs cet été », confiait récemment Jean-Michel Aulas, interrogé par SFR Sport. Il est donc plus que probable que Terrier fasse partie de ces quelques pistes étudiées par Lyon pour le mercato d’été...