Tenons-nous-le pour dit : cet été, le mercato s’annonce passionnant. Outre la Coupe du monde, les amoureux de football vont se régaler. D’autant que les attaquants pourraient bouger cet été. Edinson Cavani pourrait faire ses valises, l’Atlético devrait perdre Antoine Griezmann et ensuite, les grands attaquants en remplaceront d’autres dans de grands clubs créant par la même occasion un jeu des chaises musicales assez grand. Nice aussi va perdre un Mario Balotelli qui a fait samedi soir ses adieux à l’Allianz Riviera.

Depuis plus d’une semaine, on évoque un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le buteur transalpin. On explique qu’il plaît à Rudi Garcia et surtout que le nouvel équipementier du club phocéen, Puma, pourrait entrer dans la danse afin d’aider l’OM à avoir une nouvelle - belle - tête de gondole. Sauf qu’aujourd’hui, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club de Frank McCourt, n’est pas le seul à s’intéresser à l’international italien pour la saison prochaine.

L’OL aussi sur le coup

Hier, Téléfoot annonçait que l’Olympique Lyonnais, avec qui l’OM se tire la bourre pour une place sur le podium, suivait aussi avec grande attention l’évolution de la situation de Mario Balotelli. Car son contrat est compliqué à décrypter. Mino Raiola, son agent évoque qu’il sera libre à la fin de la saison quand Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, avance que son joueur partira, mais qu’il est toujours sous contrat. Donc forcément cela attire.

C’est le cas un peu partout en Europe. Selon les informations de Tuttosport, Balotelli pourrait tout à fait suivre Lucien Favre son entraîneur jusqu’à Dortmund dont l’équipementier est aussi... Puma. Mais c’est en Italie, la priorité du joueur, que cela s’agite. Toujours d’après les informations du média transalpin, le Napoli, dauphin de la Juventus et l’AS Roma, dont Balotelli serait la priorité, travaillent en coulisses pour le convaincre de revenir dans la Botte. Même si l’Italie ne fera pas la Coupe du monde, l’été de certains joueurs de la Squadra Azzura pourrait être palpitant.