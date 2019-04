Vainqueur de Guingamp le 20 avril dernier (3-1), l’Olympique de Marseille semblait avoir retrouvé de l’espoir dans la course à la coupe d’Europe. Mais depuis ce week-end, c’est la soupe à la grimace du côté du centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Battus à domicile par le FC Nantes (1-2), les Phocéens, cinquièmes du classement, affichent désormais cinq points de retard sur Saint-Etienne (4e) et huit sur l’Olympique Lyonnais (3e) à quatre journées du terme. Autant dire qu’il est très peu probable que la Ligue des Champions ou la Ligue Europa viennent enflammer l’Orange Vélodrome la saison prochaine.

Un constat qui devient très difficile à accepter par l’équipe dirigeante, et surtout par le propriétaire du club, l’Américain Frank McCourt. L’homme d’affaires de Boston avait d’ailleurs senti le coup venir si l’on en croit les informations de RMC Sport. Le média révèle en effet que le patron de l’OM s’est rendu au centre d’entraînement olympien avant la rencontre d’hier. Le but ? Mettre un petit coup de pression aux hommes de Rudi Garcia. « Je suis très déçu de vos performances. Réagissez. Soyez vite à la hauteur de ce club, dignes de ce maillot avant de penser à votre avenir. Je peux aussi décider de ne pas vous laisser partir ailleurs, même en cas de belle proposition ».

Rudi Garcia très fragilisé

Au vu de la piètre copie rendue hier par les partenaires de Mario Balotelli, McCourt ne devrait pas décolérer de sitôt. La tension est donc clairement montée d’un cran sur la Canebière et, sans surprise, Rudi Garcia est plus que jamais dans l’oeil du cyclone. McCourt ne comprendrait ainsi pas pourquoi un élément tel que Kevin Strootman, pour lequel il a dépensé une fortune, cire le banc. Et ce n’est pas tout. Prolongé jusqu’en 2021 l’automne dernier, Garcia aurait perdu du crédit auprès de son président, Jacques-Henri Eyraud.

« Eyraud ne soutient plus Garcia les yeux fermés. Le crédit de l’entraîneur est bel et bien entamé à ses yeux », a ainsi confié un proche de JHE au média. Enfin, en plus de froisser sa direction, Garcia ne semble plus avoir de répondant chez ses joueurs. Si sa relation avec Florian Thauvin illustre parfaitement cette tendance, un proche du vestiaire marseillais a confié : « chez les joueurs, et plus largement au sein du club, beaucoup ont envie que ça pète, que ça change, et on se dit même que ce serait un mal pour un bien de ne pas être en coupe d’Europe. » Ambiance...