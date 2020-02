Triste 0-0 ce soir entre Marine-et-Blanc et Phocéens. Les Bordelais se satisferont d’avoir préservé leur record d’invincibilité (depuis le 1er octobre 1977). Quant aux Marseillais, si la pelouse girondine se refuse toujours à eux, ils pourront toujours savourer d’être repartis du Matmut Atlantique sans avoir perdu (l’OM n’a plus perdu en championnat depuis le 4-0 infligé par le PSG le 27 octobre dernier). Et s’ils ont su préserver leur série quatorze matches consécutifs sans défaite (toutes compétitions confondues), les Olympiens le doivent en grande partie à Steve Mandanda. Sauvé par la VAR sur le but inscrit par Pablo juste avant la pause (41e), le gardien de l’OM a signé plusieurs arrêts, dont deux de grande classe face à Oudin (45e+2) et Pablo (86e).

Dans un match sans grand spectacle, Mandanda a su répondre présent pour assurer l’essentiel. « Sur ce genre de coup franc les ballons sont légèrement déviés. Il faut être sur les appuis et réagir le plus rapidement possible. Je suis sur ma ligne pour gagner un maximum de temps ça m’a souri tant mieux. Ce type de matchs ne sont pas simples pour les gardiens, on a eu de la réussite avec ce but annulé par la VAR. Parfois il faut savoir se satisfaire de ce genre de résultats », a-t-il déclaré à l’issue du match au micro de Canal+. Efficace, l’international tricolore ne cesse en tout cas de confirmer qu’il a bien rangé au placard les démons de la saison dernière.

Mandanda multiplie les prestations de choix

Et forcément, les compliments ont remplacé les nombreuses critiques. « Il y a un gardien adverse qui est resté très concentré et qui a empêché notre équipe de gagner », a ainsi déclaré Paulo Sousa en conférence de presse, imité quelques instants plus tôt par son compatriote, André Villas-Boas. « Il a fait deux arrêts qui sont impossibles. C’est vrai que cette saison, il est là pour nous et nous a tenu en vie dans plusieurs matches ». Un sauveur qui a également reçu les éloges de la part de ses coéquipiers. À commencer par Bouna Sarr.

« Vous l’avez vu comme moi, je n’ai pas besoin d’en dire plus. Il a été très important, il nous a permis de garder la tête hors de l’eau. On est content de ses prestations, c’est un leader, il le mérite. Il ne nous bluffe pas, on sait de quoi il est capable. On est surtout content pour l’équipe. Il est à son top niveau, on est content pour lui », a indiqué le latéral, suivi par Morgan Sanson. « Steve nous sort des gros matches comme ça, c’est une petite habitude maintenant. J’espère que ça continuera comme ça jusqu’à la fin de la saison ». Et à l’heure où l’OM est un peu dans le dur au niveau du jeu en ce début d’année 2020, le club phocéen est bien content d’avoir Mandanda dans ses rangs.