De quoi sera fait l’avenir de Kevin Strootman ? C’est une question qu’on est désormais en droit de se poser. Après une première saison plutôt moyenne à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Rudi Garcia, quelques rumeurs concernant l’intérêt de clubs anglais sont apparues. Et voilà que le milieu de terrain de 29 ans vient d’accorder une interview au média néerlandais Algemeen Dagblad, dans lequel il dévoile une véritable petite bombe...

Il a notamment fait savoir que la direction marseillaise lui a indiqué le chemin de la sortie. « Dans une discussion avec le président, on m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. J’ai signé un contrat de cinq ans l’été dernier et Marseille a payé à l’époque un prix très élevé à la Roma. Nous devons attendre de voir ce que propose le marché. Il me reste quatre années de contrat », a ainsi lancé le milieu de terrain néerlandais.

« Je ne veux pas d’un prêt »

« Vous ne signez pas dans un club pour cinq ans avec l’objectif de partir au bout d’un an. Je veux vraiment rendre la confiance qui m’a été accordée, rester et vivre une meilleure deuxième saison. Mais encore une fois, il faut avoir cette chance. Marseille a également des choses à gérer avec les règles du fair-play financier de l’UEFA. Je n’ai pas pensé à un retour en Eredivisie. Et je ne veux pas d’un prêt, je veux une vente », a-t-il ajouté, confiant qu’il est donc dans le flou pour son avenir.

Selon Voetbal International, le PSV est récemment venu aux nouvelles, mais le joueur ne veut effectivement pas revenir en Eredivisie comme il l’a expliqué dans l’interview citée ci-dessus. Reste donc à savoir combien l’Olympique de Marseille demande pour celui qui avait coûté 25 millions d’euros il y a tout juste un an. Le début d’une grande lessive estivale du côté de l’Orange Vélodrome ?