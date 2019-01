L’affiche du week-end en Ligue 1 avait lieu hier soir du côté du Vélodrome, où l’Olympique de Marseille accueillait le LOSC, dauphin du PSG. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire 2-1 des Dogues. Du côté de l’Olympique de Marseille, on attendait surtout les débuts de Mario Balotelli, entré en deuxième période et auteur de son premier but avec son nouveau club. Mais ce sont surtout les incidents qui ont eu lieu au cours de la rencontre, sous les yeux de Frank McCourt, présent au stade hier soir.

Tout avait commencé par une fronde des supporters phocéens, avec une grève d’encouragements dans les virages pendant les premières minutes de la rencontre. Puis, des chants à l’encontre du projet de l’OM et contre Rudi Garcia ont régulièrement été entendus venant des supporters. Puis, un pétard a été lancé sur la pelouse depuis la tribune Ganay, à quelques centimètres de Jordan Amavi, Kevin Strootman et Thiago Mendes. L’arbitre, Amaury Delerue, interrompt ensuite la rencontre pendant 38 minutes... Puis, une fois la rencontre repartie, Florian Thauvin a été expulsé suite à un geste d’énervement sur Koné (67e)...

L’OM risque gros

« C’est une cruelle défaite. Rien ne nous aura été épargné ce soir, voilà ce que je peux dire. On n’a pas tout bien fait sinon on n’aurait pas perdu, mais très honnêtement, il faut regarder ce que les gars ont fait, même à dix. C’était un match particulier, on le savait, mais on l’a bien entamé, on a d’ailleurs marqué les premiers, mais le but nous a été refusé. Après la coupure, on a été capables de repartir, de poser des problèmes. J’ai vu une équipe de l’OM qui vit, qui bouge, qui se bouge, qui fait tout pour prendre des points. C’est pour cela que c’est cruel. Il va falloir travailler sur la tête des joueurs et continuer de leur dire qu’ils sont sur le bon chemin », a lancé Rudi Garcia en conférence de presse.

Et ça ne devrait pas en rester là, puisque la Commission de Discipline de la Ligue risque de frapper fort. Elle se réunira mercredi a priori, mais il est aussi possible que ce rendez-vous soit avancé à lundi si besoin il y a de prendre des mesures provisoires. L’OM risque gros donc. Une défaite qui éloigne encore plus les Marseillais de la troisième place, à six points, une ambiance délétère, une lourde sanction qui risque de tomber et un Florian Thauvin indisponible pour le prochain match ; l’OM a probablement envie d’oublier très rapidement cette soirée de vendredi...