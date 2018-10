L’Olympique Lyonnais a explosé. Dimanche soir, les Gones se sont rendus au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Si les locaux étaient logiquement favoris avant le coup d’envoi, les Rhodaniens ne comptaient pas se laisser faire. Mais la soirée s’est rapidement transformée en cauchemar pour les hommes de Bruno Genesio. Dès la 3e minute, le capitaine Nabil Fekir était touché à la cheville suite à un contact avec Thiago Silva. S’il a tenté de revenir, l’international tricolore, qui pourrait être forfait avec les Bleus, a dû céder sa place à Maxwel Cornet à la 6e minute. Un énorme coup dur pour Lyon. Le premier d’une longue série. Car dans la foulée, Anthony Lopes a fauché Kylian Mbappé dans la surface (8e). Conséquence : penalty pour le PSG. Neymar s’est chargé de le transformer (1-0).

« Le penalty que je concède a coupé les jambes de pas mal de joueurs. On a su se ressaisir pour se remettre au niveau », a avoué Anthony Lopes après la rencontre. En effet, après cette entame compliquée, les Lyonnais ont montré un meilleur visage au fur et à mesure de la rencontre. Après l’expulsion de Kimpembe, ils ont continué à pousser pour égaliser. Mais finalement la soirée s’est encore une nouvelle fois compliquée. Touché à l’épaule, Rafael a été remplacé par Léo Dubois (40e). Puis, alors que l’OL semblait mieux, Lucas Tousart a été expulsé suite à une faute sur Kylian Mbappé. Le milieu a écopé de son second carton jaune et il a été renvoyé aux vestiaires (45e +2). En deuxième période, l’OL a donc explosé pour s’incliner au final 5 à 0, avec notamment un quadruplé de Kylian Mbappé.

Genesio pointe les manques de son équipe

Après cette correction, Bruno Genesio a analysé cet échec en conférence de presse d’après-match. « Je crois qu’on était plus proche du 1-1 pendant une heure de jeu puisqu’on a su mettre en difficultés cette équipe de Paris, en pressant assez haut et en se créant des situations. Malheureusement contre ce genre d’équipe, il faut concrétiser quand on a des temps forts. C’est ce qu’on n’a pas fait. On sait ensuite que la moindre erreur, la moindre défaillance tactique se paye très cher face à des attaquants avec une telle qualité de vitesse et de déplacement ». Entre les blessures de Nabil Fekir (entorse à la cheville) et de Rafael (touché sérieusement à l’épaule), l’expulsion de Lucas Tousart ou encore le relâchement de l’équipe, l’OL a vécu une soirée noire.

« Il y a eu beaucoup de faits de jeu qui ont contribué à ce que la physionomie du match soit un peu folle. Encore une fois, ce sont de jeunes joueurs qui ont besoin d’apprendre face à des joueurs qui ont beaucoup plus d’expérience, plus de maturité (...). Il faut avoir davantage de maturité lorsqu’on est mené 3 à 0 au Parc des Princes face à une équipe comme Paris, il faut arrêter d’attaquer à 7 ou à 8 comme on l’a fait et libérer les espaces dans le dos de notre défense et livrer notre charnière centrale à elle-même comme ça a été le cas à partir du troisième but. Ça aurait pu faire beaucoup plus cher et il faut apprendre à être un peu plus lucide sur la situation. Je pense qu’à 3-0 il fallait être beaucoup plus prudent. Malheureusement, je pense que c’est aussi les défauts de la jeunesse de notre équipe ». De jeunes joueurs qui auront le temps de la trêve pour digérer cette grosse claque face au PSG.