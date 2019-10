C’est une défaite qui fait mal. Ce vendredi soir à Amiens en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 3 buts à 1. Enchaînant par la même occasion un quatrième match sans victoire, après trois nuls contre Montpellier (1-1), Dijon (0-0) et Rennes (1-1), et cette défaite au Stade de la Licorne. Après la rencontre, seuls Valentin Rongier et Steve Mandanda ont eu le courage d’exprimer leurs déceptions au micro des journalistes présents en zone mixte.

Pour le milieu de terrain Valentin Rongier, la performance de l’équipe marseillaise n’est pas à la hauteur du club. « On est l’Olympique de Marseille et on doit faire plus », lâche-t-il sans concession. « Amiens a fait le match parfait, mais ça n’enlève en rien que l’on doit faire plus. On est l’Olympique de Marseille, on a les qualités pour et c’était insuffisant ce soir », poursuit-il, admettant par la même occasion que « la solidité défensive n’était pas la même que sur les rencontres précédentes ». En effet, l’OM en prend trois ce vendredi soir, tandis que seulement deux buts avaient été encaissés par Steve Mandanda durant les trois matches nuls.

« C’est une saison qui va être difficile »

Le gardien de but marseillais, justement, affiche une mine déconfite en zone mixte. Et les mots qui vont avec. « C’est une grosse déception. C’est difficile. On fait beaucoup d’erreurs et on ne concrétise pas les occasions. On ne mérite pas forcément de gagner ce soir. » Pour autant, ni lui ni Valentin Rongier ne se cachent derrière d’éventuelles excuses. Que ce soit pour l’arbitrage ou pour les nombreuses absences. « Il y a une remise en question à avoir. Quand on n’est pas capable de gagner ces matches-là, c’est qu’on ne fait pas tout bien », finit-il par conclure en lâchant également une phrase inquiétante : « c’est une saison qui va être difficile ». Une phrase qu’il ressort souvent aux journalistes depuis le début de saison.

Enfin, le coach André Villas-Boas était lui présent en conférence de presse pour faire également son constat de la défaite. Il revient d’abord sur l’ouverture du score. « On a quasiment donné le premier but parce qu’on est un peu naïf. C’était un coup dur pour nous. » Et même si l’OM est parvenu à égaliser, « on a toujours donné de la confiance à Amiens. Ils ont bien défendu. On n’était pas capable de revenir dans le match. On doit travailler sur l’aspect défensif », estime-t-il. En attendant les résultats des autres rencontres, Marseille est désormais en 6e position du championnat. La trêve internationale doit permettre de remobiliser les troupes avant de recevoir Strasbourg le dimanche 20 octobre. Autrement, l’OM plongera certainement, déjà, dans la crise.

