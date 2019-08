Le feuilleton Paulo Dybala est au cœur de l’actualité de l’autre côté des Alpes. Pendant plusieurs jours, on a cru que La Joya allait filer direction Manchester United, dans le cadre de l’opération Lukaku, qui ferait lui le chemin inverse. Mais l’échange est finalement tombée à l’eau, notamment à cause des exigences financières très élevées du joueur de l’Albiceleste, auxquelles ne souhaitaient pas se plier les Red Devils. Dybala ne semblait de toute manière pas forcément séduit par la possibilité de rejoindre Old Trafford.

Quel avenir pour lui donc ? C’est une question que l’on peut légitimement se poser, d’autant plus que du côté de la Juventus, on ne semble pas forcément compter sur lui. Manchester United semblait être le club le plus chaud sur ce dossier, même si le PSG était venu aux nouvelles à la mi-juillet. Leonardo avait notamment pris contact avec l’entourage du joueur. Et voilà que selon Infosport +, le club de la capitale a déjà fait une première offre pour l’ancien de Palerme.

Il s’agit d’une proposition à hauteur de 60 millions d’euros, mais on ne sait pas encore quelle a été la réponse de l’état-major turinois. La Stampa expliquait récemment que les Piémontais estimaient la valeur de leur joueur à 90 millions d’euros. On devrait donc avoir plus d’informations sur cette opération dans les jours à venir. Reste aussi à savoir si l’éventuelle arrivée de Dybala a un lien avec le dossier Neymar, que le PSG propose déjà un peu partout en Europe...

