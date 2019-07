Dans le monde du football actuel, le marché des jeunes talents en devenir est un enjeu de taille. L’exemple du Japonais Takefusa Kubo (18 ans), que le Real Madrid a piqué au nez et à la barbe du FC Barcelone et du PSG, en est une parfaite illustration. Une course effrénée à la signature qui a également coûté cher à certains clubs, interdits de recrutement pour avoir enfreint les règles concernant les transferts de joueur mineurs.

Aujourd’hui, c’est le jeune attaquant de West Bromwich Albion, Louie Barry, qui est au coeur des convoitises. Pisté par le FC Barcelone, Barry est un international anglais U16 évoluant déjà avec les U18 de son club. Il est l’objet d’intenses négociations puisque depuis le 21 juin dernier, Barry est âgé de 16 ans et donc libre de partir dans le club de son choix. Conscient de l’intérêt que son joueur suscite, WBA s’est dépêché de lui proposer un contrat.

Le PSG au coude-à-coude avec le Barça et Leipzig

Le directeur technique de WBA, Luke Dowling, se montrait pourtant optimiste quant aux chances de conserver Barry. « Louie est un de nos jeunes qui a reçu une offre pour un contrat de trois ans et nous sommes confiants pour sa signature », confiait-il au média local des Midlands anglais Express & Star. Mais aujourd’hui, ce même média nous apprend que Louie Barry a choisi de ne pas apposer sa signature au bas de ce contrat.

Le jeune Anglais devrait donc se diriger vers le Barça, le RB Leipzig ou encore le Paris Saint-Germain ! Le club de la capitale est en effet cité pour la première fois dans ce dossier. Du côté du club anglais, c’est la tête des mauvais jours puisque la nouvelle équipe de Barry n’aura qu’à lui verser une indemnité de 261 000€ environ. « C’est frustrant c’est sûr. Les règles permettent aux jeunes de quitter le pays et parfois c’est décidé pour de mauvaises raisons selon mon avis », a confié Dowling.

