Grâce à sa victoire contre le FC Nantes (1-0, 19e journée de Ligue 1), le Paris SG a terminé son année 2018 de la meilleure des manières. Le club de la capitale plane sur le championnat de France, avec 15 victoires et 2 nuls au compteur. Dotés de la meilleure attaque (50 buts marqués) et meilleure défense (10 buts encaissés), les Rouge-et-Bleu possèdent 13 points d’avance sur leur plus proche concurrent, Lille, sur qui ils comptent pourtant deux matches de retard.

Un bilan presque parfait auquel il convient d’ajouter les qualifications en 8es de finale de Ligue des Champions en première place de sa poule et un billet pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue. Le PSG version Thomas Tuchel est donc sur de très bons rails. Thomas Meunier, interrogé en zone mixte après le succès contre les Canaris, explique comment le coach allemand a su faire progresser l’écurie francilienne, championne de France en titre.

« Le travail collectif et l’esprit d’équipe, c’est ça qui peut nous amener loin »

« Au niveau du groupe, il n’y a pas grand-chose qui a changé par rapport à l’année dernière. C’est surtout au niveau mentalité que ça a évolué. La touche Tuchel, ça a été de conscientiser l’ensemble du groupe sur le travail collectif et sur l’esprit d’équipe, et c’est justement ça qui peut nous amener loin », a lancé le latéral droit belge, convaincu que le PSG peut franchir le cap des quarts de finale en C1. Son entraîneur, qui a amélioré le pressing à la perte du ballon et appris à ses ouailles à maîtriser plusieurs schémas de jeu, apprécie lui aussi ces progrès.

« Quand tu regardes les résultats, c’est presque parfait. Je sais qu’en début de saison nous avons eu beaucoup de chances face à Nîmes. Je suis très, très content. On peut voir les progrès de l’équipe, on peut sentir l’énergie de l’équipe. Tout le monde était très ouvert à des idées nouvelles. Ça faisait plaisir », a souligné le technicien parisien en conférence de presse d’après-match, complimentant joueurs et staff, avant d’indiquer que le PSG était sur « le bon chemin ». On a hâte de voir ce que cela va donner en 2019 !