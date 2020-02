Où en serait l’Olympique de Marseille s’il avait pu compter sur Florian Thauvin toute la saison ? Peut-être à la bagarre avec le Paris Saint-Germain pour le titre, mais on ne le saura jamais et les supporters phocéens se contentent largement de cette belle deuxième place actuelle, inattendue au regard du manque de profondeur de l’effectif. L’OM possède 8 points d’avance sur le troisième et a achevé une grosse séquence de matches, avec plusieurs déplacements. Certes, la défaite à domicile face à Nantes a légèrement calmé l’enthousiasme mais la nouvelle d’un prochain retour de Florian Thauvin aux affaires a vite redonné le sourire. L’international français est de nouveau apparu avec le groupe ce mercredi à l’occasion de la séance d’entraînement.

Il ne devrait pas être disponible pour le déplacement à Nîmes vendredi soir (live commenté à suivre sur FM), comme l’a expliqué l’entraîneur André Villas-Boas, mais il pourrait faire son grand retour face à Amiens à l’Orange Vélodrome le 6 mars prochain. En conférence de presse, Villas-Boas a dit son plaisir de retrouver un joueur de cet acabit pour le sprint final de la Ligue 1. « Quand on a donné le OK pour l’opération, c’était prévu pour 3 mois et à la fin ça a été 6 mois... Le chirurgien a trouvé plus de dégâts sur le cartilage et il a pris plus de temps. On a fait de la précaution. C’est son retour, c’est une grande nouvelle pour nous. Une super recrue au bon moment. On voulait avoir le contrôle de la programmation de Flo dans sa récupération et on a réussi. Maintenant, il est avec nous et Pedro, notre préparateur. Il sera là la semaine prochaine pour l’entraînement. Maintenant, il faut mesurer les impacts dans les entraînements pour voir comment il se trouve, et qu’il retrouve la forme physique. »

Pas d’avancée sur le contrat

Thauvin a-t-il douté en voyant sa période d’indisponibilité se rallonger ? « Non, il n’a pas douté, je ne pense pas. Quand tu passes de trois à six mois, tu restes toujours un peu triste mais on a fait tout ce qu’on peut faire pour le soutenir et il est très content avec sa progression », a répondu Villas-Boas, qui va pouvoir bientôt compter sur un nouvel élément offensif fort, alors que la dépendance à Dimitri Payet avait atteint son paroxysme. « Sur son niveau, oui bien sûr, la qualité qu’il a c’est impressionnant .Il a été décisif à chaque saison pour l’OM. C’est un joueur très important pour nous. Sa blessure est soignée. La prochaine semaine sera importante pour lui et s’il est prêt pour Amiens, ça ne sera pas pour être titulaire. On va faire en sorte qu’il arrive à 100% après la trêve », a nuancé AVB.

Il sera alors temps aussi d’évoquer l’avenir de Florian Thauvin puisque son contrat s’achève en juin 2021, ce qui est aussi le cas de Dimitri Payet, Steve Mandanda, Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Maxime Lopez. « On a plusieurs joueurs en fin de contrat en 2021. On a déjà parlé de ça entre nous trois. Mais on n’a pas pris encore de décision. On sait, c’est une chose dont on est conscient. C’est au club de dire plus ou moins ce qu’on peut faire ou non. Mais ça reste toujours pour plus tard. Pas trop tard non plus mais je pense au courant du mois de mars. De toute façon les joueurs sont encore sous contrat. On n’a pas de joueur en fin de contrat sauf Grégory (Sertic) et Yoann (Pelé). On va voir pour 2021 ce qu’il va se passer. » D’ici là, Thauvin donnera un coup de boost à la fin de saison marseillaise.