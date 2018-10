Hier, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de prendre la deuxième place du classement. Mais, comme la semaine passée contre l’Olympique Lyonnais, les Phocéens ont manqué le coche. Contre Lille ce dimanche, les Marseillais ont sombré en deuxième période, s’inclinant finalement sur le score de trois buts à zéro. Un score sans appel qui reflète quand même assez l’écart entre les deux formations pour la clôture de cette huitième journée de Ligue 1.

Dimitri Payet, remplaçant au coup d’envoi et entré en jeu en seconde période, avait eu des mots durs à l’endroit de ses coéquipiers : « évidemment qu’on peut faire beaucoup mieux. Après on n’en prend pas (des buts, ndlr), on en donne beaucoup, c’est très très différent. À partir du moment où on donne deux penaltys, et le troisième but comment on le prend... On en donne beaucoup ! (...) Les blessés, ça fait partie du jeu, il faut faire avec. Moi, ce qui me dérange le plus, c’est l’attitude, l’envie, l’abnégation qu’on mettait l’année dernière et qu’on met peut-être moins cette année, mais on le savait que cette année, ça serait plus dur. Il ne suffit pas de monter avec le maillot de l’OM sur les épaules pour gagner des matches, mais voilà, je ne vais pas continuer, ne pas réagir à chaud. Je vais plutôt me reposer, jeudi on a un match important, on va laver le linge sale en famille parce que je pense qu’on a beaucoup de choses à se dire après un match comme ça ».

« On n’est ni Paris ni Barcelone »

Mais il n’est pas le seul à avoir eu des mots durs hier suite à cette défaite qui a pu montrer toutes les failles de l’effectif construit par Rudi Garcia cette année. Luiz Gustavo, pas particulièrement bon en défense centrale depuis le début de la saison, s’est aussi arrêté devant les journalistes lors de la zone mixte au Stade Pierre Mauroy. Et, soit ça ne va pas plaire à ses coéquipiers, soit les phrases du Brésilien vont faire office d’électrochoc.

« On va encore prendre des buts si on ne comprend pas qu’on doit faire plus défensivement et collectivement. L’OM est une équipe qui a besoin de plus travailler que les autres. Si on ne comprend pas qu’on n’est ni Paris ni Barcelone, ce sera difficile. On va tout faire pour changer cette situation. On ne travaille pas pour les autres, on ne fait pas les efforts nécessaires. On doit le comprendre le plus vite possible. On n’est pas une équipe, c’est la vérité », a ainsi avancé le milieu de terrain de l’OM. Premier élément de réponse ce jeudi en Ligue Europa contre l’Apollon Limassol (une rencontre Limassol-OM à suivre en direct sur notre live commenté).