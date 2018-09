Opposé au LOSC ce soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a encaissé une lourde défaite dans le Nord (0-3). Remplaçant au coup d’envoi, Dimitri Payet a remplacé Lucas Ocampos juste après l’heure de jeu, et a rapidement pris les choses en main côté phocéen. Interrogé au coup de sifflet final par Canal +, le numéro 10 olympien a utilisé des mots forts.

« Evidemment qu’on peut faire beaucoup mieux. Après on n’en prend pas (des buts, ndlr), on en donne beaucoup, c’est très très différent. À partir du moment où on donne deux penaltys, et le troisième but comment on le prend... On en donne beaucoup ! (...) Les blessés, ça fait partie du jeu, il faut faire avec. Moi, ce qui me dérange le plus, c’est l’attitude, l’envie, l’abnégation qu’on mettait l’année dernière et qu’on met peut-être moins cette année, mais on le savait que cette année, ça serait plus dur. Il ne suffit pas de monter avec le maillot de l’OM sur les épaules pour gagner des matches mais voilà, je ne vais pas continuer, ne pas réagir à chaud. Je vais plutôt me reposer, jeudi on a un match important, on va laver le linge sale en famille parce que je pense qu’on a beaucoup de choses à se dire après un match comme ça », a clairement lâché le capitaine phocéen sur la pelouse.