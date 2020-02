Après la victoire de l’OM (1-0) ce samedi après-midi contre Toulouse, la Ligue 1 reprenait ses droits ce soir avec le traditionnel multiplex de 20h. Après une victoire cette semaine (1-0) contre Angers, les Monégasques voulaient enchaîner avec un 2e succès de suite en championnat, chose qu’ils n’ont plus réalisée depuis début décembre. C’est pourtant le scénario cauchemar qui se dessinait dès le début de la rencontre. Sur une mauvaise relance de son gardien Benjamin Lecomte, l’ASM concédait l’ouverture du score. C’est Serhou Guirassy qui était à la conclusion et marquait son 6e but de la saison en championnat. Le score ne bougeait pas jusqu’à la 85e minute. Le meilleur buteur du championnat, Wissam Ben Yedder, trouait les filets amiénois d’une superbe reprise de volée. L’ASM arrachait même la victoire en toute fin de match par Islam Slimani (93e) sur corner. Score final : 2-1 pour Monaco.

Parmi les autres rencontres, l’Allianz Riviera était le théâtre d’un match entre deux des équipes les plus en forme du moment, Nice (8e, 33 points) et Nîmes (18e, 21 points), qui sont chacune sur une série de 9 points pris sur 15 possibles. Si les hommes de Patrick Vieira ouvraient le score en tout début de match (6e) par Alexis Claude-Maurice, ils se faisaient peur juste avant la mi-temps. Nîmes égalisait (43e) grâce à Loïc Landre et pensait même prendre l’avantage une minute plus tard. Mais Romain Philippoteaux voyait son but être refusé. L’arbitre du match, Anthony Gautier, allait visionner la vidéo et annulait la 2e réalisation nîmoise à cause d’une main au début de l’action. Le malheureux Philippoteaux, encore lui, vivait une seconde période invraisemblable. Il était victime d’un tacle d’une extrême violence de Hichem Boudaoui, expulsé sur le champ.

Ben Yedder et Slimani sauvent Monaco, Nice sombre à domicile

Quatre minutes plus tard, le Nîmois inscrivait le 2e but de son équipe, sans mauvaise surprise avec la VAR cette fois-ci. Mais il ne parvenait pas a récupéré du tacle de Boudaoui, et sortait sur blessure à l’heure de jeu. Son remplaçant Moussa Koné aggravait la marque dans les dernières minutes et portait le score à 3-1. Pour voir le plus de spectacle, il fallait se rendre au Stade Gaston-Gérard pour l’opposition entre Dijon (17e, 24 points) et Nantes (11e, 32 points). Un match totalement fou qui s’est conclu sur un nul 3-3. Le score était de (2-2) à la mi-temps. Dijon pensait l’emporter en marquant à la 90e minute mais les Canaris égalisaient dans les derniers instants (92e). Maigre lot de consolation pour le DFCO puisqu’avec ce résultat, il reste imprenable dans son stade, où il n’a plus connu la défaite depuis fin août. En ce qui concerne le FC Nantes, c’est la fin d’une série de 4 quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Après l’éviction d’Olivier Létang à la présidence du Stade Rennais, les regards étaient également tournés vers le Roazhon Park où Rennes recevait Brest (14e, 29 points). Destitués de leur 3e place par le LOSC après sa victoire hier, les Rennais devaient l’emporter. Malgré un début de match très dominateur, les Rouge-et-Noir ne parvenaient pas à ouvrir le score. Un score qui restait à 0-0 jusqu’à la fin du match. Le principal événement de la rencontre était la rentrée de Steven Nzonzi (65e), ses premières minutes jouées sous le maillot rennais depuis son arrivée. Enfin, Metz (16e, 27 points) et Bordeaux (12e, 31 points) s’affrontaient au Stade Saint-Symphorien. C’est d’ailleurs dans cette rencontre que le but le plus rapide de la soirée a été inscrit. Le score était de 1-0 pour les Messins après seulement 2 minutes de jeu. Mais c’était sans compter su des Girondins revanchards. Ils renversaient la rencontre en 2e période, en égalisant (51e) puis en prenant l’avantage dans les 10 dernières minutes. Rémi Oudin était l’auteur du second but et trouvait le chemin des filets pour la 1ere fois avec Bordeaux.

Les résultats des matches de 20h :

Amiens 1-2 Monaco : Guirassy (9e) ; Ben Yedder (85e), Slimani (93e)

Dijon 3-3 Nantes : Mavididi (15e, 90e), Tavares (24e) ; Simon (21e), Alphonse (35e, CSC), Girotto (92e)

Metz 1-2 Bordeaux : Niane (2e) ; Basic (51e), Oudin (84e)

Nice 1-3 Nîmes : Claude-Maurice (6e) ; Landre (43e), Philippoteaux (53e), Koné (90e+1)

Rennes 0-0 Brest