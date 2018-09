Victorieux du FC Nantes cette après-midi (2-1), le LOSC avait réalisé une belle opération en s’emparant provisoirement de la deuxième place du podium, mettant ainsi la pression sur ses poursuivants, en l’occurrence l’Olympique de Marseille, qui joue contre l’OL demain soir (21h), Toulouse et Montpellier. Opposé ce soir à l’OGC Nice dans stade de la Mosson, le MHSC avait lui aussi l’occasion de frapper fort en cas de succès. Sur leur pelouse, les Montpelliérains frappaient les premiers mais Sambia butait sur Benitez après un quart d’heure de jeu (16e). Les locaux frôlaient ensuite l’ouverture du score. Sur un corner, Le Tallec décochait une frappe puissante qui prenait la direction du but mais Atal sauvait l’OGCN sur sa ligne (21e). Mais à force de pousser, les Héraultais trouvaient la faille. Servi dans le couloir droit, Aguilar obligeait Benitez à s’employer sur une demi-volée mais le portier niçois relâchait le cuir sur Laborde qui le poussait au fond des filets (35e, 1-0).

Le gardien argentin sauvait ensuite son équipe devant Sambia en réalisant une superbe parade (41e). En deuxième période, les vingt-deux acteurs avaient du mal à réaliser du beau jeu. Le public héraultais n’était pas vraiment gâté mais le MHSC tenait ce résultat important. Le Tallec tentait de doubler la mise d’un coup de tête mais sa tentative fuyait le cadre (61e). Lees-Melou pensait lui égaliser mais son but était refusé pour une faute (82e), alors que Delort touchait lui le poteau (88e). Victorieux 1-0, le MHSC montait donc sur le podium. Une troisième place chipée au Toulouse FC. Confronté à Angers sous une pluie battante au stade Raymond-Kopa, le Téfécé a eu chaud. Après une première période ennuyante avec comme seule occasion un coup franc de Tait (39e), les Violets souffraient dans le second acte, mais Tait, encore lui, ne trompait pas la vigilance de Reynet (60e, 68e). Bahoken butait lui aussi sur le nouveau gardien toulousain (80e). Avec ce 0-0, Toulouse perdait donc une place.

Saint-Etienne et Strasbourg renversants !

Dans son Chaudron, l’AS Saint-Etienne était opposée au Stade Malherbe de Caen. Les Normands créaient d’abord la surprise en ouvrant la marque par l’intermédiaire de Fajr. La frappe de ce dernier était sur Ruffier mais le portier stéphanois réalisait une faute de main (32e, 0-1). Les hommes de Jean-Louis Gasset revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions. Après seulement quelques minutes, Salibur obtenait un penalty pour une faute de Mbengue. Khazri prenait Samba à contre-pied (48e, 1-1). Boostés, les Verts passaient finalement devant après l’heure de jeu. Suite à un cafouillage devant le but caennais, Kolodziejczak surgissait pour mettre son pied et marquer ce deuxième but (66e, 2-1). M’Vila trouvait derrière le poteau (83e). Grâce à sa deuxième victoire de la saison, l’ASSE remontait à la septième place, juste devant Strasbourg.

Devant son public de la Meinau, le Racing a lui aussi inversé la tendance. Dos au mur après l’ouverture du score de Krafth juste avant la pause (45e+2, 0-1), les joueurs de Thierry Laurey étaient méconnaissables ensuite. Auteur d’un magnifique coup franc dans la lucarne, Lala relançait la rencontre (48e, 1-1). Après un arrêt important (55e), Gurtner s’inclinait une deuxième fois quelques instants plus tard face à Corgnet, précis de la tête (66e, 2-1). Le malheureux Adenon (87e, 3-1) marquait ensuite contre son camp. Strasbourg s’imposait donc 3-1, son premier succès de la saison à la maison. Dans la dernière rencontre du soir, le Stade de Reims et Dijon se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Les résultats du soir :

Angers SCO 0-0 Toulouse FC

Montpellier Hérault SC 1-0 OGC Nice : Laborde (35e)

Stade de Reims 0-0 Dijon FCO

AS Saint-Etienne 2-1 SM Caen : Khazri (48e, pen), Kolodziejczak (66e) ; Fajr (32e)

RC Strasbourg Alsace 3-1 Amiens SC : Lala (48e), Corgnet (66e), Adenon (87e, csc) ; Krafth (45e+2)