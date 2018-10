La dixième journée de Ligue 1 continuait ce samedi soir après le succès de l’Olympique Lyonnais sur Nîmes (2-0), puis du PSG sur Amiens (5-0). Parmi les affiches du jour, une était attendue par la planète football : le match entre Strasbourg (9e) et l’AS Monaco (18e). En effet, avec la récente nomination de Thierry Henry à la tête de l’ASM, tous les regards étaient tournés vers la Meinau. Pour sa première, Thierry Henry alignait Seydou Sy dans les cages, qui profitait de l’absence de Subasic et Benaglio. Devant, la doublette Falcao-Jovetic était chargée de mettre en difficulté les défenseurs alsaciens. La première action dangereuse du match intervenait à la 9e minute, avec Djibril Sidibé. L’ancien latéral du LOSC tentait de frapper, mais Mitrovic contrait sa tentative (10e). Au quart d’heure de jeu, Jovetic obtenait un coup-franc bien placé, qu’il tirait lui même. Le buteur monégasque enroulait parfaitement, mais Matz Sels empêchait l’ouverture du score d’une belle parade (16e). Sur le contre, Kenny Lala déboulait sur l’aile droite et adressait un centre. A la retombée, Thomasson reprenait de la tête et Seydou Sy se trouait et voyait le ballon terminer sa course dans son but (18e). Timidement, les Monégasques tentaient de revenir et croyaient égaliser mais Radamel Falcao était hors jeu (30e). Quelques minutes plus tard, le capitaine monégasque était touché dans un duel et cédait sa place à Moussa Sylla (36e). En bonne position, Jean-Eudes Aholou frappait mais Sels déviait en corner (37e). Avant la pause, Golovin manquait une énorme occasion d’égaliser (46e). A la pause, Monaco était mené 1-0.

Au retour des vestiaires, les Monégasques tentaient de revenir, mais les Strasbourgeois restaient bien compacts. Djibril Sidibé, très en vue offensivement, tentait un centre mais Koné sauvait en mettant en corner, juste devant Jovetic (56e). Sur le corner suivant, Kamil Glik reprenait mais Lala sauvait sur la ligne (57e). De l’autre côté, Thomasson était trouvé au point de penalty, mais sa frappe s’envolait largement au-dessus du but monégasque (60e). Tout juste entré en jeu, Samuel Grandsir était exclu pour un pied haut sur Gonçalves (65e), de quoi compliquer les affaires de l’AS Monaco et de Thierry Henry. Face à des Monégasques en infériorité numérique, Strasbourg essayait de tuer le match mais Mitrovic butait sur Seydou Sy (78e). Golovin, peu en vue, armait une frappe puissante, mais Mitrovic contrait (82e). Finalement, Strasbourg faisait le break grâce à Mothiba, parfaitement lancé par Nuno Da Costa (84e). Auteur d’une bonne rentrée, Moussa Sylla obtenait un penalty, accroché par Carole. Tielemans s’élançait et transformait (90e). Malgré ce but, Thierry Henry et Monaco s’inclinaient finalement 2-1 à Strasbourg et restent bloqués dans la zone rouge (19e). Strasbourg monte provisoirement à la 6e place.

1953 - Monaco compte seulement 6 points après 10 matches de Ligue 1 2018/19, soit le 2e pire total de son histoire à ce stade de la compétition après 1953/54 (5, en comptant 3 points pour une victoire). Enfer. pic.twitter.com/bhqnPM5Xmb — OptaJean (@OptaJean) 20 octobre 2018

Le LOSC s’impose dans la douleur, 1ère victoire pour Halilhodžić avec Nantes

De son côté, le LOSC, dauphin du PSG, se déplaçait à Dijon (14e) pour conforter sa seconde place. Si Dijon était toujours privé de Julio Tavares, blessé, Christophe Galtier titularisait Luiz Araujo à la place de Jonathan Ikoné. D’entrée de jeu, les Dogues investissaient le camp dijonnais et Nicolas Pépé obtenait un penalty après une main d’Haddadi. L’Ivoirien s’élançait et ouvrait le score d’un plat du pied droit appuyé (21e). Le buteur lillois passait proche d’un doublé, mais il manquait son face à face avec Runarsson (35e). Avant la pause, Zeki Celik lançait parfaitement Luiz Araujo qui concluait d’un plat du pied gauche (42e). En seconde période, les Dijonnais mettaient la pression sur le but de Mike Maignan, sans pour autant trouver la faille. A dix minutes du terme, José Fonte mettait la main sur un corner, ce qui offrait un penalty à Dijon. Abeid s’élançait et transformait de l’intérieur du droit (80e). Malgré beaucoup d’occasions pour Dijon en fin de match, le LOSC gagnait sur le score de 2-1 pour consolider sa place de dauphin du PSG. Dijon est 16e.

En plus des deux affiches précédentes, trois matchs se disputaient ce samedi soir. La lanterne rouge, Guingamp, se déplaçait à Caen (13e). Dans un match très fermé, aucune équipe n’arrivait à mettre en danger la défense adverse. Finalement, Guingamp et Caen se quittaient sur un triste 0-0. De son côté, Vahid Halilhodžić officiait pour la première fois à la Beaujoire pour un match entre le FC Nantes (19e) et Toulouse (8e). Et grâce à des réalisations d’Emiliano Sala (25e) et Gabriel Boschilia (39e), le FC Nantes était devant à la pause. En seconde période, Emiliano Sala s’offrait un doublé (70e), puis un triplé (76e), permettant à Vahid Halilhodžić de remporter sa première victoire avec les Canaris (4-0). Enfin, le Stade de Reims (16e) recevait Angers (10e). Les hommes de Stéphane Moulin étaient parfaitement lancés grâce à un but du capitaine Ismaël Traoré (35e), mais Chavarria égalisait à un quart d’heure du terme de la rencontre (73e). Les deux équipes se quittaient dos à dos, 1-1.

Les résultats du soir :

Caen 0-0 Guingamp

Dijon 1-2 Lille : Abeid (80e) pour Dijon ; Pépé (21e) et Araujo (43e) pour Lille

Nantes 4-0 Toulouse : Sala (25e, 70e et 76e) et Boschilia (39e) pour Nantes

Reims 1-1 Angers : Chavarria (73e) pour Reims ; Traoré (35e) pour Angers

Strasbourg 2-1 Monaco : Thomasson (18e) et Mothiba (84e) pour Strasbourg ; Tielemans (90e) pour Monaco

Revivez le film de la rencontre Strasbourg-Monaco sur notre live commenté !