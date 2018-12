L’OL avait l’occasion de réaliser une belle opération au classement en cas de succès à Lille. 2es de Ligue 1 avant cette 15e journée, les Gones pouvaient reléguer leurs adversaires du jour à quatre longueurs. Avec le gros match de Ligue des Champions joué dans la semaine face à Manchester City, Bruno Genesio ne procédait qu’à un seul changement. Fekir démarrait sur le banc, laissant sa place à Bertrand Traoré. C’est Memphis qui évoluait derrière le Burkinabé et Maxwel Cornet. La rencontre s’annonçait tout de même délicate pour l’OL puisque le LOSC réalise un très bon début de saison, malgré une série de deux défaites et un nul. Seul Soumaoro était absent. Dabila poursuivait son intérim en défense centrale alors que devant, on retrouvait la fameuse Bip Bip en soutien de Rémy.

On ne verra pas le quatuor offensif de sitôt. Il faut dire que les Lillois entamaient la rencontre particulièrement bas et affichaient une maladresse inhabituelle pour leur permettre de développer leur jeu. L’OL n’en profitait pas immédiatement, lui aussi coupables de grosses erreurs techniques durant les dix premières minutes. La première opportunité était presque la bonne pour les visiteurs. Après une situation chaude dans la surface, le ballon revenait sur Memphis qui frappait instantanément. Maignan restait solide en repoussant du tibia (11e). Le gardien maintenait son équipe dans la rencontre en remportant ensuite son duel face à Cornet (14e). Les Dogues devaient stopper l’hémorragie sous peine d’être rapidement punis mais en contre, ce sont eux qui frappaient finalement les premiers.

Le LOSC surprend l’OL...

Décalé par Pépé sur le côté droit, Celik centrait parfaitement à destination d’un Loïc Rémy dont la reprise faisait mouche (1-0, 17e). L’ancien joueur de Chelsea... ou de l’OL, marquait là son premier but sous ses nouvelles couleurs. La rencontre s’emballait avec cette ouverture du score. Lancé dans le dos de la défense, Cornet échouait face à la sortie de Maignan. Le ballon revenait sur Traoré qui n’avait plus qu’à pousser le ballon mais Dabila effectuait un sauvetage XXL (21e). Dans la foulée, Rémy remontait tout le terrain plein axe après une récupération de Thiago Mendes, puis transmettait à Pépé. L’Ivoirien fixait Marçal avant de tromper Lopes (2-0, 27e). Pour ne rien arranger, Cornet sortait sur blessure, visiblement touché à la cuisse. L’odeur du KO se faisait sentir. Juste avant la pause, Ikoné se présentait face à Lopes mais trouvait le poteau (45e+2) et laissait l’OL toujours en vie à la pause.

Dès la reprise, on assistait à un nouveau tournant dans cette rencontre. Thiago Mendes déséquilibrait Traoré dans la surface, concédant un penalty. Memphis se présentait seul et tirait plein axe trop fort au-dessus du cadre (50e). Les deux équipes se remettaient immédiatement au diapason et les occasions se multipliaient des deux côtés. Traoré manquait le cadre (55e), Celik frappait un bon mètre plus haut que la lucarne (57e), puis Lopes se détendait sur une belle tête de Xeka (59e). Il avait plus de mal face à ce tir vicieux de Bamba (63e) mais Lyon se redonnait de l’espoir en réduisant le score, suite à un but de Traoré, après un bon une-deux avec Depay (2-1, 64e).

...qui arrache le nul

L’OL tentait le tout pour le tout. Marcelo, blessé lui aussi, cédait même sa place à Dembélé (73e). Le LOSC n’agissait plus qu’en contre même si Rémy faisait briller une dernière fois Lopes sur corner (72e). Memphis percutait la barre d’un tir puissant (81e) mais c’est bien l’entrant Dembélé qui égalisait après un centre de Terrier (2-2, 86e). Ce n’était pas fini pour autant, car Pépé enroulait une bonne frappe, seulement sorti du cadre par une nouvelle envolée de Lopes (89e). Sur le corner suivant, José Fonte s’élevait plus haut que tout le monde mais ratait le cadre de la tête (89e). Durant ces derniers instants, le physique des joueurs commençait à faire défaut et cette rencontre spectaculaire s’arrêtait là. L’OL conserve sa 2e place et le LOSC grimpe sur le podium mais Montpellier et l’OM peuvent encore bouleverser cette hiérarchie ce week-end.

L’homme du match : Pépé (7,5) : un début de match discret où il n’a quasiment pas touché un ballon puis l’Ivoirien s’est mis en route. D’abord présent sur le premier but de son équipe (17e), il est ensuite l’auteur du break en fixant Marçal (27e). Difficilement tenable sur le côté droit de l’attaque, il a fait mal à la défense grâce à sa technique et sa vitesse (56e). Il n’est pas loin du doublé sans un bon arrêt de Lopes (89e). Il a aussi fourni pas mal d’efforts défensifs quand son équipe en avait besoin.

LOSC :

Maignan (6,5) : présent et imposant dans sa surface, il parvient à laisser son équipe dans le match en repoussant un tir puissant de Depay du tibia (11e), puis en remportant son duel face à Cornet (14e). Sa sortie autoritaire et rapide dans les pieds de ce même Cornet sauvait encore les siens (21e). Sauvé par un penalty de Memphis (50e), le gardien est finalement battu sur un tir de Traoré (64e). Il voit ensuite la barre repousser une nouvelle frappe de Depay (81e) avant de voir Dembélé égaliser (86e).

Celik (6) : sa perte d’équilibre dans la surface a offert une très grosse situation à l’OL (11e) mais le Turc est passeur décisif sur sa première montée. Après une combinaison avec Pépé, il délivre un centre parfait pour Rémy (17e). Il aurait même pu mieux faire car il n’a pas toujours été servi dans les bonnes conditions alors qu’il se retrouvait souvent dans des espaces libres.

Dabila (5,5) : quelques erreurs de relance qui auraient pu coûter cher (7e) mais il a effectué un sauvetage spectaculaire devant Traoré finalement signalé hors-jeu (21e). Sa défense et son positionnement ne sont pas toujours irréprochables mais c’est un battant. L’Ivoirien a su mener la vie dure à un Terrier dépasser dans l’engagement. Même sa mobilité ne l’a pas trop dérangé. Il est tout de même battu lors de cet échange entre Depay et Traoré (64e).

J. Fonte (6) : le capitaine a rendu une prestation tout à fait correcte. Solide dans sa surface, il a régné dans le domaine aérien, prenant tout le temps le dessus sur Traoré, Depay ou Terrier. Remportant la plupart de ses duels, il a fait du bien quand son équipe souffrait à l’image d’un tacle salvateur dans ses six mètres face à son but (8e). Ses deux têtes ne passent pas très loin sur corner offensif (23e, 89e). Il est malheureux sur les deux buts lyonnais où il n’est pas impliqué.

Ballo-Touré (5) : l’OL a souvent tenté de passer par son couloir. Pas très concentré en début de rencontre entre deux ballons perdus et un dégagement trop tardif, le joueur formé au PSG s’est vite remis dans son match. Il se rattrape bien sur un tacle salvateur dans la surface devant Memphis (10e) avant de fermer son côté. Face à un Traoré en panne d’inspiration et un Tete maladroit, il a bien tenu son rôle même si les buts lyonnais démarrent à chaque fois de chez lui.

Thiago Mendes (5,5) : absent il y a une semaine à Nice, le Brésilien avait manqué. On l’a retrouvé aujourd’hui dans une forme en dent de scie. Il a perdu beaucoup de duels dans l’entrejeu et s’est montré trop maladroit une fois le cuir dans les pieds (15e). Après un début de match compliqué, il a haussé le ton. A la récupération sur le deuxième but lillois, il est aussi à la faute sur Traoré, concédant un penalty finalement sans conséquence (48e). Averti (42e).

Xeka (5,5) : des premières passes pas toujours assurées en début de match (2e, 10e) mais le Portugais, comme l’ensemble de son équipe a su se faire violence pour rentrer dans la rencontre. Plus à l’aise dans un rôle de récupérateur, il n’a pas touché beaucoup de ballons avec le jeu très direct de son équipe mais il a su protéger son axe malgré les rares incursions d’Aouar ou et de Ndombele. Ce fut tout de même plus compliqué pour lui après l’heure de jeu. Il fait briller Lopes par un bon coup de tête (59e).

Ikoné (3,5) : sans doute le plus discret de la Bip bip ce soir. L’ancien Parisien a eu du mal à se mettre en évidence alors qu’il frôle de tuer le match à 2-0 en frappant sur le poteau (45e+2). Il faut dire que le jeu est rarement passé par lui. Dans l’entrejeu, on ne l’a pas assez vu alors qu’il aurait pu avoir un rôle à jouer dans le jeu de transition. Il n’a pas su élever son niveau technique dans cette rencontre. On ne pourra en revanche pas lui enlever ses efforts défensifs. Remplacé par Thiago Maia (86e).

Bamba (4) : lui aussi aura été dans un jour sans, il aura tout de même beaucoup donné dans le couloir gauche mais il ne s’est pas assez distingué offensivement. Il a tout de même mis Lopes en grosses difficultés sur cette frappe flottante (63e). Averti (41e) et remplacé par le défenseur Edgar Ié (71e). Le rentrée du défenseur interroge car elle a fait redescendre un bloc déjà bas, laissant un trou devant dans des situations de contres.

Remy (6,5) : souvent au service de la Bip bip, il a finalement tout fait ce soir. Il ouvre son compteur but dans ce championnat en reprenant victorieusement un centre de Celik (17e) puis se mue en passeur décisif pour Pépé (27e). Seul devant, il s’est démené dans le pressing et n’est pas loin de s’offrir un doublé sans un bel arrêt de Lopes (72e) sur un dernier ballon. Remplacé par Leao (73e) qui a tenté de faire des différences devant avec du jeu en une touche.

Olympique Lyonnais :

Lopes (6) : le gardien portugais n’a pas eu grand-chose à faire en première période, mais les deux occasions lilloises lui ont été fatales. D’abord, la volée de Rémy l’a cloué au sol (17e). Ensuite, il est caché par son défenseur, permettant à Pépé de faire le break (28e). Il s’est fait une nouvelle frayeur à la 45e+2, Ikoné touchant le poteau. Il s’est illustré par trois fois en seconde mi-temps, repoussant les frappes de Xeka (59e), Bamba (63e) et Rémy (72e). Il a superbement claqué le tir de Pépé, permettant à son équipe de tenir le score (89e).

Denayer (6,5) : très actif aujourd’hui, le Belge a été très présent dans les premières relances, n’hésitant pas à sauter le milieu de terrain pour alerter ses attaquants. Bon dans la couverture, les deux buts lillois ne rendent pas justice à sa rencontre. Il a été l’un des seuls de son équipe à être au niveau tout au long du match. Une défaite rageante pour lui.

Marcelo (5) : le capitaine lyonnais n’a pas été dans un grand jour. En position de libéro, il a eu souvent du déchet dans les relances. Sa seconde période a été de meilleure facture, même si ce n’était pas parfait. Lui aussi touché, au mollet, il est remplacé par l’attaquant Moussa Dembélé (73e). Son entrée a été déterminante, car c’est lui qui a égalisé après un centre de Terrier (86e). Une efficacité redoutable.

Marçal (5,5) : comme Denayer, il a souvent été à la première relance vers l’avant. Il a fait le travail en défense. Néanmoins, sur le deuxième but encaissé par l’OL, il a laissé trop d’espace à Pépé pour que ce dernier puisse armer sa frappe, qui est passée entre ses jambes. Une erreur pas significative de son match.

Tete (5,5) : le Néerlandais, placé dans le couloir droit, a été très recherché par ses coéquipiers, particulièrement durant les 45 premières. S’il a beaucoup centré, peu de ses ballons ont trouvé preneur dans la surface lilloise. Sur le but de Rémy, il est un peu loin du marquage pour l’empêcher de marquer (17e). Il s’est encore montré disponible par la suite, mais il n’a rien fait de tellement dangereux.

Ndombele (6,5) : accompagné d’Aouar au milieu, l’international français a joué assez haut, peinant un peu dans le repli défensif. L’accumulation de matches s’est fait sentir. Pourtant, il s’est tout de même projeté vers l’avant. Sa deuxième mi-temps a été nettement meilleure. Dans la récupération et dans la justesse technique de ses passes, il a été supérieur à ses adversaires. Une performance qui a permis à l’OL de revenir plus fort en seconde période.

Aouar (6) : véritable maître technique du milieu de terrain de l’OL, il a effectué un début de partie tout en maîtrise technique. Mais en jouant haut, il s’est exposé aux contres lillois. Ce qui s’est passé à la 27e : perdant une balle dans l’entrejeu, Pépé en a profité pour faire le break. Mais malgré tous les matches qu’il a dans les jambes, il a tenu son rang, hormis cette erreur. Il est remplacé par Nabil Fekir (82e). Il n’a pas eu le temps d’étaler tout son talent, malgré une petite opportunité en fin de match.

Mendy (5,5) : piston gauche dans le 3-4-3 de Bruno Genesio, il a manqué de justesse technique, notamment dans ses centres qui n’ont pas souvent trouvé preneur. Sa frappe à la 25e a été détournée en corner. Défensivement, il est complètement dépassé sur son côté lors de l’ouverture du score de Rémy (28e). En deuxième période, même s’il a été plutôt juste, il a été moins visible.

Depay (5) : auteur d’un début de match intéressant il a bien écarté le jeu de son équipe. Par deux fois, ses tirs n’ont pas trouvé la faille (11e, 44e). À la 50e minute, il s’est chargé de tirer le penalty obtenu, mais celui-ci s’est envolé dans les tribunes, manquant l’occasion de réduire le score. Il se rattrape un peu en talonnant intelligemment pour Traoré, qui a marqué (64e). Il a fracassé la barre de Maignan sur un centre de Terrier (81e).

Cornet (non noté) : après son très gros match contre Manchester City mardi, il n’a pas réalisé la même prestation aujourd’hui. En une demi-heure, il a par deux fois manqué l’occasion de scorer, mais Maignan s’est bien interposé, surtout sur la première (14e, 21e). Touché à la cuisse, il a dû céder sa place à Martin Terrier (5) à la 31e. Son entrée en jeu n’a pas été concluante. Ses partenaires ont eu du mal à le trouver devant. C’est lui qui a pourtant servi Dembélé sur l’égalisation en fin de match (86e).

Traoré (6) : cela a été compliqué pour lui cet après-midi. Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Cornet, puis de Terrier, il a traversé la première période comme une ombre, ne réussissant rien de ce qu’il a entrepris. Revenu des vestiaires avec de meilleures intentions, il a provoqué un penalty (48e), non transformé. Il s’est essayé à la frappe, mais cela a fui le cadre (55e). C’est lui qui a réduit le score, reprenant la talonnade de Depay au niveau du point de penalty (64e).