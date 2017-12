Le scénario était alléchant. Au final, l’aventure Marcelo Bielsa chez les Dogues a rapidement tourné au vinaigre. Pointé du doigt dès l’entame de la saison après une incroyable série de défaites et de matches nuls après la première victoire de la saison contre Nantes, El Loco a été suspendu « provisoirement » par ses dirigeants un soir de semaine, alors que tous les regards étaient braqués sur la cinquième journée de Ligue des Champions. Une décision qui en a surpris plus d’un. Que Bielsa soit écarté, cela se conçoit dans un monde du football où la durée de vie d’un entraîneur est très réduite. Mais pourquoi avoir ajouté le qualificatif « provisoire » à la suspension de l’Argentin alors que l’issue ne fait plus aucun doute ?

Interrogé par Le Parisien, l’avocat de Bielsa Me Carlo Alberto Brusa a expliqué la nuance apportée par le LOSC. « Après avoir envisagé un licenciement pur et simple pour faute grave, le LOSC a compris qu’il risquait de se retrouver dans une situation de licenciement abusif avec toutes les conséquences financières que cela suppose. » Avant de donner quelques nouvelles d’un homme qui a disparu des écrans depuis l’annonce de sa suspension. « Marcelo Bielsa s’est senti humilié. (...) Il était là pour un projet de longue durée. (...) À la fin, on lui a fait ramasser ses affaires comme un salarié lambda qui aurait volé de l’argent dans la caisse du magasin. Sans même prendre la peine de discuter ».

Un mal-être qui annonce une longue bataille juridique entre les deux parties. En effet, alors que le LOSC doit rencontrer ce mardi la commission juridique de la LFP, l’avocat du coach sud-américain a clairement fait savoir ce que Bielsa réclamerait à son futur ex-employeur. « L’exécution pure et simple de son contrat qui court jusqu’en juin 2019 (Bielsa touchait environ 400 000€ bruts chaque mois). Lequel exclut d’ailleurs, c’est écrit noir sur blanc, toute possibilité de licenciement pour faute grave. Pour l’instant, nous sommes lancés dans une bataille judiciaire avec le LOSC. Mais un arrangement est toujours possible ». Et il vaudrait sans doute mieux pour les Dogues qu’un accord soit trouvé car Bielsa pourrait obtenir jusqu’à 7,6 M€ bruts. À bon entendeur.