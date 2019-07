S’il est bien un club français qui travaille sur le mercato et qui a décidé d’aller très vite c’est bien l’Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens ont envoyé Ferland Mendy au Real Madrid et Tanguy Ndombélé à Tottenham et ils se sont donc mis un peu d’argent à gauche. Avec ce trésor de guerre, l’OL a déjà recruté Jean Lucas, Thiago Mendes, Ciprian Tatarusanu, Héritier Deyonge et devrait bientôt arrivé Youssouf Koné, éliminé ce lundi avec le Mali de la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais ce n’est pas terminé. En effet, l’OL se cherche aussi un défenseur central et tout laisse penser que celui-ci sera Joachim Andersen, le défenseur danois, pas encore international, qui évolue à la Sampdoria. En effet, Florian Maurice, le responsable du recrutement du club de Jean-Michel Aulas, semble beaucoup aimer cet élément de 23 ans, qui sera une belle addition à l’effectif désormais dirigé par le tandem brésilien Juninho-Sylvinho.

L’OL a un accord avec tout le monde

Pour le recruter, Jean-Michel Aulas a trouvé un accord avec le club génois concernant le transfert autour d’une somme de 25 millions d’euros plus 5 de bonus. Une somme assez conséquente, mais qui représente une potentielle plus-value assez intéressante. Enfin, pour cela, il faut aussi se mettre d’accord avec le joueur sur un contrat. Finalement, c’est ce qui semble être arrivé si on en croit les déclarations du nouvel entraîneur brésilien. « La venue de Joachim Andersen est en bonne voie. J’en ai parlé avec Florian Maurice ».

Les deux parties sont donc sur le point de trouver un accord. Il ne resterait que quelques détails à régler pour terminer l’opération. Le joueur pourrait se rendre en fin de semaine (jeudi ou vendredi) entre Rhône et Saône afin de passer sa visite médicale, préalable à toute signature, et ensuite s’engager en faveur de son nouveau club. Une bonne nouvelle de plus pour les fans de l’OL qui n’auront pas eu à patienter longtemps avant de voir de nouvelles têtes.

