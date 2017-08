Après deux mois d’hibernation, La Ligue 1 revient enfin au premier plan. Si ces derniers jours ont été occultés par l’arrivée de Neymar au PSG, le champion de France lance sa saison en recevant à Louis II l’équipe de Toulouse. Une semaine après sa défaite au Trophée des Champions, Monaco changeait un peu ses plans. Jardim titularisait Sidibé et Jorge sur les côtés de la défense. Lopes et Moutinho étaient alignés au milieu avec le duo Mbappé-Falcao devant. Très bon pourtant face au PSG à Tanger, Tielemans démarrait sur le banc. De son côté, Dupraz envoyait le trio Durmaz, Delort et Jean à l’assaut du Rocher.

Dès le coup d’envoi, l’ASM prenait le contrôle du cuir mais se faisait surprendre sur coup de pied arrêté. Jean trouvait Delort sur corner. Il remisait de la poitrine pour la frappe en pivot de Machach et l’ouverture du score (0-1, 6e). Surpris d’entrée, les Monégasques n’en ont pas moins déjoué et ont vite repris leur élan du début de rencontre. Il ne manquait qu’un peu de précision dans les enchainements et de réussite face au but. Falcao manquait le cadre de la tête (10e), Mbappé se heurtait à Lafont (14e) et Lopes ratait sa frappe (18e). Quelques instants plus tard, Falcao profitait d’un ballon perdu mais tardait trop à centrer pour un Mbappé seul dans la surface (20e).

Monaco revient deux fois au score

L’égalisation viendra finalement de Jemerson sur corner (1-1, 28e) et Monaco poursuivait sa domination sans parvenir à prendre les devants à l’image de cette nouvelle opportunité de Rony Lopes (33e) ou de cette frappe contrée de Falcao (40e). Toulouse tenait le coup et rentrait au vestiaire avec ce score de parité. Et comme lors du premier acte, les Violets parvenaient à exploiter les rares erreurs adverses. Sidibé perdait un ballon à la moitié de terrain et tardait à revenir sur Durmaz. Pas aidé par ses coéquipiers, il lui laissait le champ libre pour centrer à destination de Delort, qui ajustait Subasic d’une frappe à ras de terre (1-2, 52e).

De nouveau devant au tableau d’affichage, Toulouse reculait immédiatement et laissait déjà Monaco revenir au score. Mbappé décalait Jorge d’une talonnade qui trouvait la tête de Falcao au second poteau (2-2, 58e). Le Téf avait laissé passer sa chance et l’ASM prenait définitivement l’avantage. Sur un nouveau coup de pied arrêté signé Moutinho, Glik touchait à peine le cuir pour tromper Lafont à bout portant (3-2, 69e). Malgré quelques situations chaudes avec les entrants Yaya Sanogo et Bodiger, le score ne bougeait plus. Monaco non plus ne parvenait pas à concrétiser une belle occasion par Carrillo sur une offre de Saint-Maximin (90e+3). Les hommes de Jardim ont encore du boulot mais les trois points de la victoire sont assurés.

L’homme du match : Moutinho (7,5) : titulaire surprise à la place de Tielemans, l’ancien de Porto s’est montré précieux dans l’entrejeu. Très précis sur ses coups de pied arrêtés, il est d’ailleurs double passeur sur l’égalisation de Jemerson (28e) puis sur le but de Glik (69e). Il a parfois tout de même souffert physiquement en étant pris de vitesse par les Toulousains. Averti (50e).

Monaco :

Subasic (5,5) : le gardien commence la rencontre par un ballon à aller chercher au fond des filets (6e). Sur la belle reprise croisée de Machach, il ne peut rien faire. Par la suite, il n’est pas beaucoup sollicité à part sur ce centre tir de Durmaz (45e). De nouveau battu sur le tir limpide de Delort (52e), le Croate n’a pas grand-chose à se reprocher.

Sidibé (5) : il retrouvait son poste de prédilection ce soir après avoir évolué un cran au-dessus la semaine passée. Souvent disponible sur son côté droit pour participer au jeu, il s’est montré assez actif avec pas mal de centres précis (19e, 27e). Défensivement aussi, l’international a été solide et n’a pas laissé beaucoup d’espaces à ses vis-à-vis seulement il est auteur d’une perte de balle qui abouti sur un but de Delort (52e).

Glik (6) : lui qui est d’habitude si fort dans les duels, il a eu du mal à s’imposer face à Jullien sur coups de pied arrêtés dans les deux surfaces (9e, 15e). Pour le reste, le Polonais n’a pas été beaucoup inquiété face à la faible opposition qu’il y avait. Il a réussi à couper quelques ballons chauds et il n’a pas été maladroit avec le ballon. Cerise sur le gâteau, il effleure le cuir sur ce coup-franc de Moutinho qui offre le but de la victoire (69e).

Jemerson (7) : assez discret en début de rencontre, il est un peu pris à défaut sur le but de Machach en étant trompé par la trajectoire de balle. Il se rattrape quelques minutes plus tard en marquant de la tête grâce à une détente impressionnante (28e). Plutôt rapide, il n’a pas vraiment souffert face à la vitesse des flèches toulousaines.

Jorge (6) : préféré à Kongolo sur le côté gauche, le Brésilien a eu l’occasion de montrer ce qu’il savait faire. Un peu en difficulté en début de match, il a vite redressé la barre en bouchant bien son côté. En revanche, il ne s’est pas vraiment illustré offensivement, laissant le travail à ses coéquipiers offensifs. Le contraste avec Benjamin Mendy est saisissant même si c’est lui qui vient offrir le centre pour le but de Falcao (58e).

Lopes (4) : de retour de prêt, le Portugais a alterné le bon et le moins bon sur le côté droit. Disponible, il n’a en revanche pas toujours fait les bons choix et a perdu quelques duels. Il a eu du mal à trouver de la consistance, à l’image de ses deux opportunités en première période (18e, 33e). Remplacé par Carrillo (54e) qui a eu du mal à faire son trou devant alors qu’il a tout de même repoussé quelques ballons de la tête en position défensive.

Fabinho (6) : annoncé sur le départ cet été, le Brésilien a visiblement toujours la tête à l’ASM. Il ne s’est jamais arrêté durant cette rencontre et a affiché un bon visage. Il a donné pas mal de ballons dans le dos de la défense qui ont cassé les lignes (4e, 59e, 66e). Il a baissé un peu le pied durant la dernière demi-heure et n’est pas irréprochable sur le but de Delort en lui laissant trop d’espaces (52e).

Moutinho (7,5) : voir ci-dessus.

Lemar (5,5) : on sent que c’est encore le début de saison et que le physique n’est pas encore au point. Brillant en première période, l’ancien Caennais a mangé les espaces en étant toujours à la recherche des zones libres et disponibles (4e, 27e). Techniquement au point, il a disparu en seconde période, souvent dépassé par l’engagement adverse.

Mbappé (6,5) : alerte en début de rencontre avec notamment cette première tentative repoussée par Lafont (14e), il peut en vouloir à Falcao d’avoir tardé à centrer alors qu’il était seul au point de penalty (20e). Déjà en forme avec des dribbles efficaces, il lance parfaitement Jorge sur le but de Falcao (58e). Il sort à un quart d’heure de la fin, touché au genou et cède sa place à Saint-Maximin (74e). Ce dernier s’est un peu illustré. Malgré quelques pertes de balle, il a distribué un centre parfait pour Carrillo (90e+3).

Falcao (6,5) : le Colombien a mis un petit moment à se montrer sur le terrain. Pas en réussite dans la zone décisive avec notamment une tête manquée (10e) puis un centre trop tardif pour Mbappé (20e), il trouve enfin son rythme de croisière en seconde période. Bien placé au second poteau, c’est lui qui vient mettre sa tête pour égaliser à l’heure de jeu (58e). Remplacé par Tielemans (87e).

Toulouse :

Lafont (5,5) : s’est montré solide sur sa ligne sur une frappe de Mbappé (14e). Mal placé sur l’égalisation monégasque même s’il ne peut pas faire grand-chose sur le superbe coup de tête de Jemerson (28e). Enorme arrêt du pied sur une frappe de Ronny Lopes (33e). Se détend très bien sur le coup franc de Lemar (49e). Il effleure le ballon sur le but de la tête de Falcao (58e), l’arrêt aurait été miraculeux. Il est battu sur le coup franc flottant de Moutinho repris de justesse par Glik (70e). Un dernier arrêt réflexe sur une frappe de Carrillo (90e+2).

Adou (5,5) : le jeune défenseur français de 19 ans a été vigilant en première période, en se faisant rarement déborder. Il a bien surveillé Mbappé en seconde période, même s’il est auteur d’un tacle suspect (62e) sur l’attaquant monégasque dans la surface. En revanche, il a quasiment été inexistant offensivement durant tout le match.

Yago (4) : le défenseur burkinabé a bien contenu Mbappé au début du match. Un retour miraculeux sur Falcao qui avait le but à sa merci (20e). Il est battu dans les airs par Jemerson (28e) et Falcao (58e) sur les deux buts de la tête, même s’il peut difficilement mieux faire. Quelques relances aussi approximatives, il a été le défenseur le moins rassurant ce soir.

Jullien (5,5) : piégé par l’appel de Mbappé qui a failli marquer (14e) mais s’est bien rattrapé ensuite avec plusieurs dégagements et contres importants. Difficile de lui reprocher un mauvais marquage sur l’égalisation de la tête de Falcao (58e). Un peu coupable en revanche sur le but de Glik (63e), il ne suit pas le ballon sur le coup franc de Moutinho (70e) qui amène le troisième but monégasque.

Moubandje (4,5) : il a failli coûter un but à son équipe sur une mauvaise relance (20e). Débordé sur la percée de Rony Lopes (33e) qui a failli marquer. A été sinon propre en première mi-temps, sans pour autant s’aventurer en attaque. Plutôt discret en seconde période, car le danger est surtout passé sur le côté de Mbappé. Averti en fin de match pour avoir stoppé une contre-attaque (81e).

Sangaré (4) : l’Ivoirien s’est beaucoup dépensé au début mais a parfois eu du mal à se situer sur le terrain. Averti (25e) pour avoir marché sur le pied de Rony Lopes. Quelques mauvaises relances pour terminer la première période. S’est montré plus serein au retour des vestiaires. Epuisé, il est remplacé par Bodiger (63e), qui a fait le boulot, sans plus.

Blin (5) : vigilant en première période, il a fait son travail de marquage et a été propre dans les relances. Un peu plus en difficulté au retour des vestiaires, comme ses partenaires au milieu de terrain.

Machach (6,5) : ouvre le score sur une magnifique demi-volée instantanée après une remise géniale de Delort. A fait le travail défensivement, de façon parfois agressive ce qui lui vaut un jaune (30e). Auteur d’une superbe action individuelle (38e) où il fait un grand pont sur Glik avant de filer au but et être repris in extremis. Remplacé par Somalia (55e), qui a été un peu étouffé au milieu de terrain.

Jean (5) : a commencé le match sur les chapeaux de roues. L’ancien Monégasque a tiré le corner, audacieux, amenant l’ouverture du score (6e). Au cœur de plusieurs belles combinaisons toulousaines en première mi-temps, a failli lober Subasic sur un centre trompeur juste avant la pause (45e+1). Un peu isolé en deuxième période en raison de la tactique défensive toulousaine, il a beaucoup couru dans le vide.

Delort (7) : bien entré dans le match avec une superbe remise de la poitrine pour Machach qui ouvre le score (6e). A poursuivi ses efforts avec beaucoup de duels remportés de la tête. Un peu passif sur l’égalisation monégasque (26e) car il ne saute pas sur le corner alors qu’il est au premier poteau. L’attaquant français a redonné l’avantage à Toulouse (53e) sur une belle frappe à ras de terre des vingt mètres. Il s’est bien battu jusqu’à la fin.

Durmaz (5) : assez discret en première période mais presque toujours adroit avec le ballon. Le Suédois a fait quelques accélérations mais sans trouver l’ouverture. Il s’est montré décisif en seconde période en offrant un bon ballon à Delort qui marque (53e). Remplacé par Sanogo (73e), qui a apporté sa présence physique et s’est procuré une demi-occasion (86e).