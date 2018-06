Depuis la fin du championnat maintenant on sait que l’OGC Nice va devoir se trouver un entraîneur. Lucien Favre, qui a dirigé les Aiglons pendant deux saisons, a fait ses bagages pour retourner dans le championnat qui l’a fait connaître en tant que technicien et s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Ainsi, depuis, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, les deux dirigeants du GYM, travaillent d’arrache-pied tous les jours afin de trouver la perle rare.

Un temps annoncé dans le viseur du club azuréen, Eduardo Berizzo s’est finalement engagé en Liga avec l’Athletic Bilbao. Mais c’est ensuite qu’est arrivée sur la table la piste Patrick Vieira. Le Champion du monde 1998 entraînait alors New York City FC avec de bons résultats puisqu’il est allé, avec ses joueurs, en demi-finale de play-off deux années consécutives. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal notamment avait donc tout de la bonne idée pour venir en Ligue 1.

Il veut essayer de garder Balotelli

Toutefois, les choses ont traîné. Une fois son club lui faisait miroiter la succession de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, une autre fois il n’était pas rassuré par la fuite des talents (Seri, Balotelli notamment). Mais il semble que tout cela soit enfin réglé même si le coach français n’a rien dit après le nul de son équipe contre Atlanta (1-1). Selon Nice Matin, Vieira est attendu aujourd’hui à Nice pour parapher son contrat portant sur les trois prochaines saisons.

Il deviendrait ainsi, la deuxième recrue niçoise après Danilo Barbosa (ex Sporting Braga) hier. En arrivant, le natif de Dakar au Sénégal devra vite se mettre à travailler et, selon les informations du quotidien, il espère encore convaincre Mario Balotelli, fortement convoité par l’Olympique de Marseille, de rester un an de plus. Le gros coup niçois approche et tout le monde sait qu’on va beaucoup en parler... en attendant les résultats.