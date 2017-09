Il a crevé l’écran. À 20 ans, Tanguy Ndombele a été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir lors du choc opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais. C’est bien simple, l’ancien joueur d’Amiens a été au four et au moulin. Précieux à la récupération, il a fait l’étalage de toutes ses qualités à savoir sa bonne vision de jeu et surtout sa capacité à casser des lignes et à se projeter vers l’avant. Des qualités qui ont poussé Lyon à miser sur lui pour compenser le départ de Sergi Darder.

Face au PSG, Tanguy Ndombele a été plus qu’à la hauteur dimanche. Il a joué sans complexe face à l’ogre parisien, ce qui avait déjà été le cas avec son ancien club Amiens. Souvent dans les bons coups, il aurait pu obtenir un pénalty suite à un contact litigieux de Kurzawa (6e) dans la surface. Il a aussi été à l’origine d’un contre dangereux des Gones en deuxième mi-temps (il a fait l’interception sur laquelle il a été un peu touché). Le milieu français a aussi été tout proche d’ouvrir la marque à la 68e. En effet, avant d’être remplacé par Martins Pereira, il a placé une frappe puissante de 30 mètres qui a été stoppée par la transversale puisque Aréola était largement battu.

Tousart ravi de leur entente

Pour l’ensemble de sa prestation, la Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 7,5, soit la même que Neymar élu homme du match. Impressionnant, le milieu de terrain a mis tout le monde d’accord et a déjà semblé très à l’aise au sein d’une équipe avec laquelle il a disputé seulement son deuxième match hier soir ! Il a joué jeudi dernier en Europa League face à Limassol. Le jeune homme est parti pour s’installer dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio. Préféré à Jordan Ferri ou encore à Pape Cheikh Diop, il est associé à Lucas Tousart. Une association qui a tout pour fonctionner à écouter ce dernier.

« On s’entend déjà très bien en dehors du terrain. Je pense qu’aujourd’hui l’entente a été très bonne. Pour la suite, c’est quelque chose qui, à mon avis, peut permettre de créer des liens entre nous et d’arriver à former une belle paire ensemble ». Les premiers pas de ce nouveau duo ont plutôt été intéressants même si les résultats n’ont pas forcément été au rendez-vous pour le moment (un match nul et une défaite). En l’espace de deux matches, Tanguy Ndombele montre déjà qu’il a tout pour s’imposer chez les pensionnaires du Groupama OL Stadium. À lui de continuer sur cette belle lancée !