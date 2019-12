C’est l’affiche au sommet de cette 17e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, deuxième au classement, reçoit les Girondins de Bordeaux, actuels cinquièmes. Pour ce rendez-vous à l’Orange Vélodrome, André Villas-Boas devrait reconduire le onze vainqueur sur la pelouse d’Angers en début de semaine (0-2, 16e journée). Steve Mandanda, son capitaine, gardera donc encore les cages marseillaises, protégé par une défense à quatre.

De droite à gauche, on retrouvera ainsi Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, de retour à un excellent niveau grâce à la confiance de son coach. Au milieu de terrain, AVB optera pour son choix n° 1 au poste de sentinelle, à savoir Kevin Strootman. Le Néerlandais devrait à nouveau être accompagné de ses deux habituels relayeurs, Valentin Rongier et Morgan Sanson. À l’animation, on retrouvera le leader technique Dimitri Payet à gauche et Bouna Sarr du côté droit.

Pas de changements pour AVB, 3 pour Sousa

Enfin, en pointe, Dario Benedetto tentera d’inscrire le deuxième but de sa saison à domicile (le n° 9 argentin n’a en effet inscrit qu’une seule de ses six réalisations en L1 à l’Orange Vélodrome). Côté aquitain, Benoît Costil tiendra sa place dans les buts. L’international tricolore fera bonne garde derrière une ligne de trois, composée par Pablo, Laurent Koscielny et Vukasin Jovanovic. François Kamano, à droite, et Loris Benito, à gauche, joueront les rôles de piston.

Dans l’entrejeu, Otavio, auteur d’un doublé lors de la réception de Nîmes cette semaine (6-0, 16e journée), devrait être associé à l’espoir Aurélien Tchouaméni. Devant, l’Anglais Josh Maja, quatre réalisations sur ses deux dernières sorties, part avec la faveur des pronostics pour être associé à Nicolas De Préville et l’ancien Parisien Yacine Adli. Un onze que Paulo Sousa, qui opère pour l’occasion trois changements (Youssouf Sabaly, Youssef Ait-Benasser et Cafu étaient titulaires contre les Crocos), espère tailler pour briller à Marseille.