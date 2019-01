Ces derniers jours semblaient plutôt tranquilles du côté de Marseille. Peu de nouvelles rumeurs ou de dossiers chauds étaient apparus dans les médias, si ce n’est l’option Antonio Sanabria (Betis) pour la pointe de l’attaque. De quoi provoquer le désespoir de nombreux fans marseillais, qui s’attendent à voir leur équipe être renforcée pendant ce mois de janvier. Mais voilà qu’après quelques jours de calme, la presse italienne remet une pièce dans la machine du dossier Mario Balotelli, objet de convoitise de longue date du club du sud de la France.

Ainsi, selon Sky Italia et son célèbre journaliste Gianluca Di Marzio, on apprend que le Niçois va bel et bien rejoindre l’Olympique de Marseille. Les discussions du jour entre les deux parties auraient ainsi été plutôt positives et l’opération serait sur le point d’être bouclée. Le sulfureux attaquant italien touchera lui 2 millions d’euros pour les six prochains mois. Reste tout de même à savoir quelles seront les modalités de l’opération ou la durée du contrat, ce que le média italien n’a pas précisé. Il devrait en tout cas arriver gratuitement.

« On lui laisse faire le choix qu’il souhaite. Il a engagé des négociations avec certains clubs. Elles ne nous concernent pas. C’est un garçon qui mérite de retrouver les terrains. On ne sera pas un obstacle. S’il trouve quelque chose, on le libère, on ne demandera rien », confiait le président niçois Jean-Pierre Rivère à RMC Sport dans la journée de lundi. Il ne sera donc pas le seul à quitter les Aiglons dans les prochains jours, puisque tout porte maintenant à croire que Mario Balotelli fera aussi ses bagages pour rejoindre Marseille...