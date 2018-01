L’année passée, l’Olympique de Marseille a enfin changé de propriétaire. En effet, Margarita Louis-Dreyfus a cédé le club à Frank McCourt, un homme d’affaires américain, de Boston plus précisément, après des années de galères sportives. Sous le règne des Louis-Dreyfus, l’OM n’a remporté qu’un championnat de France en 2010, trois coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012) et deux finales de Coupe de France (2006 et 2007) ainsi que deux finales de la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europe en 1999 et 2004. Pourtant, la fin de l’ère Louis-Dreyfus n’a pas franchement été rose.

Les onze titulaires ont été vendus au cours des deux dernières années, dépouillant l’OM de qualité pour tenter de se qualifier pour la précieuse Ligue des Champions et les caisses n’ont pas franchement été remplies. En effet, Margarita Louis-Dreyfus ne souhaitait plus remettre un centime dans la machine et pressait donc Vincent Labrune, le président délégué de l’époque, de faire avec les moyens du bord, c’est-à-dire des prêts, souvent improbables comme celui de De Ceglie en provenance de la Juventus Turin.

Les avocats de MLD voulaient vendre tout l’effectif pro

Mais après la démission de Marcelo Bielsa lors de la première journée de la saison 2015-2016, Vincent Labrune a été mis de côté par MLD qui a préféré être conseillée par ses avocats. Ainsi, le club se gérait directement depuis la Russie ou encore les États-Unis, avec un seul objectif, vendre le club rapidement. C’est à ce moment-là que les avocats et conseillers de la grande patronne de l’Olympique de Marseille auraient eu, selon L’Express, une idée macabre.

En effet, selon l’hebdomadaire, les avocats de MLD lui auraient conseillé de vendre tous les éléments professionnels du groupe et de finir la saison avec les jeunes du centre de formation. Une idée absolument banale dans le monde des affaires, mais incompréhensible en terme sportif puisque les supporters ne l’auraient probablement pas entendu de cette oreille, mais aussi parce que les résultats auraient forcément encore plus chuté et donc la valeur du club avec. Heureusement pour l’OM, MLD n’a visiblement pas suivi les indications de ses conseils et aujourd’hui l’OM est quatrième de Ligue 1 et bien placé pour la deuxième et la troisième place synonymes de phase de poules ou de barrage pour la Ligue des Champions.