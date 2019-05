Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille accueillait à l’Orange Vélodrome le FC Nantes pour essayer de continuer à suivre l’Olympique Lyonnais (troisième) et l’AS Saint-Étienne (quatrième). Malheureusement pour eux, les Phocéens n’ont pu faire mieux que s’incliner à domicile et donc de laisser les deux équipes filer au classement (huit points d’avance pour l’OL et cinq d’avance pour l’ASSE). Il convient donc de dire, à quatre rencontres de la fin, qu’il est possible que l’OM ne joue aucune coupe d’Europe la saison prochaine.

Il faut donc voir avec attention la rencontre qui opposera les hommes de Rudi Garcia à ceux de Thierry Laurey, ce vendredi soir (Strasbourg-OM, à suivre en direct sur notre live commenté). Car, en cas de défaite, les Olympiens diront définitivement adieu aux places européennes et cela risque de provoquer du mouvement l’été prochain. Justement, Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OM, a prévenu qu’il serait très attentif aux attitudes de ses joueurs pour les quatre prochains matches.

« J’ai beaucoup tenté, des fois ça a fonctionné, des fois non. Il reste quatre matches. Depuis Nantes, notre position s’est compliquée. Dans ce contexte compliqué, j’aurais un œil très attentif aux comportements individuels de mes joueurs. Je veux qu’ils sachent qu’ils portent l’écusson de l’OM et qu’il y a des devoirs. À l’heure du bilan, c’est ce que je vais observer, voir qui donne tout pour l’OM et qui ne le donne pas », a-t-il froidement répondu. Les choses sont claires et certains risquent d’avoir les oreilles qui sifflent.