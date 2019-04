L’Olympique de Marseille vient d’enchaîner un deuxième succès de rang face à Guingamp (3-1), après celui contre Nîmes (2-1). A chaque fois, les hommes de Rudi Garcia se sont fait peur, mais dans une course au podium dans laquelle les Phocéens la jouent profil bas, un homme pourrait avoir un rôle important. Cet homme, c’est Luiz Gustavo. Acteur majeur de la dernière saison XXL marseillaise ponctuée par une finale de Ligue Europa, le milieu de terrain brésilien a vécu un exercice 2018/2019 bien plus terne. Mis sur le banc ces derniers temps, l’ancien pensionnaire de Wolfsbourg faisait partie des cadres phocéens (avec Dimitri Payet, Adil Rami ou encore Rolando) peu épargnés par son entraîneur.

Entre un repositionnement en défense centrale peu convaincant et un temps de jeu irrégulier, Luiz Gustavo commençait même à alimenter les premières rumeurs de départ. Il y a une dizaine de jours, Rudi Garcia avait d’ailleurs clairement fait savoir que son joueur était loin d’être à 100%. « C’est un homme formidable et un formidable joueur. Mais sincèrement, pensez-vous qu’un entraîneur pourrait se passer de son meilleur joueur ? Mais il n’est pas à 100%. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir du vestiaire, que vous ne pouvez pas savoir. J’attends qu’il soit de nouveau à 100% sur le plan physique et mental ». Mais quelques jours après, Luiz Gustavo retrouvait une place de titulaire pour la réception de Nîmes. Auteur d’un match XXL et buteur, le Brésilien avait été logiquement salué par son entraîneur.

Le Luiz Gustavo de 2017/2018 de retour ?

Contre Guingamp, le milieu défensif a remis ça. Désigné homme du match par notre rédaction, Luiz Gustavo a rendu une copie très propre pour un joueur en reprise. Bon techniquement et encore une fois buteur, le natif de Pindamonhangaba a sécurisé le milieu de terrain phocéen. Une joie pour Rudi Garcia qui retrouve le joueur qui avait su être si important pour l’OM l’an dernier. « Ce n’est pas ce qu’on lui demande en premier, mais s’il peut continuer à marquer des buts à chaque match, ça va être important. Ce qui est sûr c’est qu’il tire l’équipe derrière lui. On retrouve le Luiz qu’on aime, celui de la saison dernière. »

Discret face aux médias ces derniers temps, Luiz Gustavo ne boudera pas son plaisir. Mais ne comptez pas sur le Brésilien pour répondre autrement que sur le terrain. « Je me suis bien senti. J’ai travaillé, je suis resté tranquille, et le travail paie. J’ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma carrière et je n’ai jamais arrêté de travailler. Marquer, parfois ça arrive. Là ça arrive au bon moment. J’aide l’équipe et c’est le plus important », a-t-il sobrement confié en zone mixte. De retour dans le jeu pour le sprint final après de longues semaines de galère, l’ancien joueur du Bayern a immédiatement répondu présent. Pour le plus grand bonheur des Marseillais.