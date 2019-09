C’est une véritable petite bombe qu’a lancée le quotidien l’Equipe vendredi soir. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta, serait proche d’un départ. Arrivé il y a trois ans du côté de la cité phocéenne, l’ancien portier de la Roja pourrait donc déjà faire ses valises. Et c’est Frank McCourt qui serait derrière cette décision, le président américain n’étant visiblement pas satisfait du travail réalisé par le Basque lors du dernier mercato estival.

RMC Sport en dit plus sur cette affaire et confirme que c’est bien le clan McCourt qui veut voir l’Espagnol quitter ses fonctions. L’Américain et son entourage estiment notamment que les 200 millions d’euros qui ont été mis à disposition pour recruter sont partis trop vite, lui qui surveille désormais de près ce qui se passe avec les finances de son club. Des dépenses qui n’ont en plus pas permis au club de se qualifier en Europe.

Une injustice pour Zubizarreta

Surtout, Zubi n’a pas su faire entrer de l’argent dans les caisses du club. Si lui considère, selon RMC Sport, que c’est aux agents de trouver des clubs à leurs poulains, la direction phocéenne ne voit pas les choses de cet œil-là. L’objectif qui avait été donné à l’ancien du Barça était ainsi de vendre et de réduire la masse salariale pour faire face au déficit du club, via des ventes de joueurs indésirables ou à forte valeur marchande, et il n’y est pas parvenu. Ce qui a considérablement agacé l’état-major...

Zubizarreta lui, usé après ce mercato, vivrait cette situation avec un sentiment d’injustice, puisque selon lui, une grande partie de ces dépenses ont été imposées par l’ancien entraîneur Rudi Garcia. Reste donc à voir comment évoluera la situation, mais l’avenir de l’Espagnol devrait bien s’écrire loin de l’Orange Vélodrome. L’Olympique de Marseille va donc devoir se trouver un nouveau directeur sportif.

