Les suiveurs les plus passionnés de l’Olympique de Marseille se sont souvent amusés cette saison à anticiper les propos de Rudi Garcia en conférence de presse. Comprenez : le discours de l’entraîneur olympien est redondant et les justifications après les défaites sont prévisibles. Pourtant, hier, à la Commanderie, il s’est épanché un peu plus sur son cas personnel pour évoquer les dernières semaines difficiles. « Ce moment difficile, un moment que je n’ai jamais vécu dans ma carrière, me rendra certainement plus fort, c’est comme ça que je le prends. Mon degré de motivation n’est pas altéré, plus c’est dur, plus je suis motivé, c’est ma manière de faire, je la transmets à mes joueurs le plus possible ».

À d’autres époques, Rudi Garcia n’aurait sûrement pas survécu au classement actuel (10e), à la série de résultats (1 victoire sur les 12 dernières rencontres toutes compétitions confondues) et au rejet populaire de plus en plus vif. Mais voilà, son président Jacques-Henri Eyraud rêve de stabilité. Et surtout de ne pas sortir le carnet de chèques mis à disposition par Frank McCourt. Selon L’Équipe, le prix d’un limogeage de Garcia est estimé à 10 M€, sans les charges. Une somme conséquente, conséquence du choix d’Eyraud de prolonger son entraîneur en octobre dernier jusqu’en juin 2021.

Les cadres le soutiennent

Virer Garcia, ce serait aussi devoir remplacer tout un staff puisqu’il est composé principalement de fidèles de l’entraîneur français, qui partiraient donc, a priori, avec lui. D’un point de vue économique, cette décision serait lourde de sens. Mais ce qui sauve Garcia n’est pas seulement le coût d’un licenciement. Le vestiaire est encore globalement acquis à sa cause. Évidemment, les placardisés se satisfont discrètement des critiques acerbes qui touchent leur entraîneur. Les cadres, eux, le soutiennent pleinement. À l’image de Dimitri Payet, qui a pris la parole pour défendre Garcia face aux supporters lors d’une réunion qui s’est tenue jeudi dernier. Pourtant, le Réunionnais n’est pas ménagé par son coach, qui n’a pas hésité à le mettre sur le banc de touche à plusieurs reprises.

Florian Thauvin, Steve Mandanda, Luiz Gustavo ou encore Kevin Strootman ne lâchent pas Rudi Garcia, même si certaines de leurs performances peuvent en faire douter. Problème pour Garcia, hormis Mandanda qui sera titulaire dans les buts, ce ne sont pas eux qui seront présents à 19 heures à l’Orange Vélodrome pour affronter Bordeaux dans un stade vide en raison du huis clos. Les seconds couteaux, comme Germain, N’Jie ou Radonjic, auront la lourde tâche de lancer la fameuse série positive tant attendue par Rudi Garcia...