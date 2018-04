Auteur de 21 réalisations toutes compétitions confondues sous le maillot du Paris SG, Kylian Mbappé (19 ans) a parfaitement réussi son intégration dans son nouveau club. Pour le site officiel du club de la capitale, l’attaquant international tricolore a dressé un bilan collectif et individuel de l’exercice. « Aujourd’hui on est très heureux de ce que l’on a réussi à faire sur la scène nationale, mais il nous reste encore une compétition à aller chercher. On va donc aborder cette finale avec beaucoup de sérieux, car la Coupe de France nous tient à cœur », a-t-il confié, avant d’en dire un peu plus.

« Dans une saison, il y a des hauts et des bas. Des périodes où tu es bien, des périodes où tu es moins bien. Mais, tant que tu suis ta ligne de conduite et que tu travailles, à la fin il y a toujours de belles choses qui arrivent. On a gagné plusieurs titres, il nous reste la Coupe de France, et après ça je l’espère une Coupe du Monde, donc ça peut être une année fantastique », a-t-il expliqué. Effectivement, Mbappé n’a pas connu une saison linéaire en terme de performances. Parfois en dedans, voire transparent, il s’est également montré étincelant à certaines périodes (on pense par exemple au mois de décembre dernier).

« Deux styles de jeu différents »

Surtout, il a réussi à s’imposer dans un rôle d’ailier droit qui lui était pourtant inconnu avant de débarquer au PSG. Il a aussi su nouer une complicité technique avec Neymar et Cavani, quand ces deux-là se sont disputés les penaltys. Pas si mal pour un joueur qui a connu un sacré changement de dimension l’été dernier. « Oui clairement. Ce sont deux mondes différents, aussi bien sur qu’en dehors du terrain », a-t-il expliqué, avant de détailler ses progrès sur le plan technique.

« Sur le plan footballistique Monaco et Paris ont deux styles de jeu différents. À Monaco, on attendait la moindre faute de l’adversaire pour les punir en attaque rapide. À Paris l’adversaire vous attend, donc c’est à vous de créer des brèches, vous avez moins de longues courses à faire. Ce sont des courses courtes mais intenses, sur des petits pas, des changements de direction. C’est différent, mais ça permet d’élargir sa palette, et de devenir un joueur plus complet. C’est positif », a-t-il assuré. Il lui reste quelques matches en Ligue 1 (4) pour battre son nombre du buts en championnat (15 avec Monaco la saison dernière, 13 avec le PSG jusqu’à présent).